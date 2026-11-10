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穩得砸10億搶攻 AI伺服器驗證商機 獲小巨人獎肯定

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

AI伺服器運算效能持續提升，帶動高功率電源、液冷散熱及電磁相容（EMC）驗證需求升溫，電子防護元件廠穩得（6761）積極搶進相關商機，斥資約10億元打造土城Mega-Lab高階測試實驗室，切入AI伺服器、電池備援電力系統（BBU）、冷卻液分配裝置（CDU）及機櫃電源系統等高階驗證市場，隨著國際雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI基礎建設投資，相關測試及認證需求可望成為穩得未來營運成長新引擎。

穩得長期深耕電子防護元件及EMC技術，近年積極朝高附加價值技術服務轉型，憑藉自有品牌NichTek、國際市場布局及一站式整合服務能力，獲經濟部第29屆小巨人獎肯定，展現台灣中小企業切入國際供應鏈的競爭實力。

穩得指出，AI伺服器朝高功率、高密度運算架構發展，對供電穩定性、散熱效率及產品安全性的要求同步提高，帶動高階測試驗證市場需求擴大。公司看準此一趨勢，投入約10億元建置土城Mega-Lab，並於今年正式啟用，整體測試場域總電力達2.5MW，其中單一實驗室具備1.2MW大電力測試能力，可提供高壓直流電（HVDC）、液冷、EMC及安規等整合驗證服務。

尤其AI資料中心電力架構持續升級，相關設備在產品開發階段即須通過多項測試，穩得透過整合實驗室驗證、EMC問題診斷及電子防護元件供應，建立從產品設計到測試認證的一站式服務模式，可協助客戶縮短三成以上的產品開發及上市時程，進一步提高客戶黏著度，並強化公司在AI伺服器供應鏈的競爭門檻。

在電子元件本業方面，穩得以自有品牌NichTek持續拓展國際市場，產品涵蓋電路保護元件、EMC相關元件及功率分離式元件，廣泛應用於網通、工業電腦、車用電子、電源供應器及消費性電子等領域，並積極爭取國際品牌、CSP及AI伺服器供應鏈訂單，擴大高階應用市場布局。

國際業務部分，穩得2025年合併營收達19.74億元，其中出口金額約12.42億元，占全年營收比重約63%，海外防護元件銷售量突破7.42億個，產品行銷全球14個國家，凸顯自有品牌在國際市場的布局成果。

為因應地緣政治變化及全球供應鏈重組，穩得同步調整海外市場結構，東南亞出口占比由2025年的20.2%，提升至今年上半年的29.5%，透過分散市場布局降低單一地區依賴，強化供應鏈韌性。

展望後市，穩得將持續深化NichTek品牌競爭力，擴充EMC整合服務及高階驗證能量，並以土城Mega-Lab作為布局AI伺服器與全球資料中心市場的重要據點，積極爭取國際客戶合作機會，推動營運結構由元件供應朝技術服務與系統整合雙軌發展，為中長期成長增添動能。

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