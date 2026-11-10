快訊

跟上航空業！高鐵宣布一線同仁名牌不再「連名帶姓」 去識別化呈現

台股大漲兩天！外資不回頭 三大法人續賣超148億元

聽新聞
0:00 / 0:00

AI投資放緩疑慮頻傳 許勝雄：台廠供應鏈韌性強 沒有問題

經濟日報／ 記者秦鈺翔蘇嘉維／台北即時報導
金仁寶集團總裁許勝雄偕同家人出席頒獎典禮。記者秦鈺翔／攝影
金仁寶集團總裁許勝雄偕同家人出席頒獎典禮。記者秦鈺翔／攝影

金仁寶集團總裁許勝雄先生今日偕同家人一同出席李國鼎獎頒獎現場，並於領獎前受訪時表示，對於近日市場頻傳的AI放緩疑慮，從台廠供應鏈角度來看，尚未發現有任何問題，且台廠韌性強，抵抗衝擊的能力相對強。

日前美國期中選舉，民主黨大獲全勝，並在選舉結束後立刻表態要暫緩AI資料中心建置，新案件審批全部推遲核准，引發市場擔憂AI基礎建置是否真的會放緩，台、美半導體族群股價倒成一片，獲利估值遭下修。

今日現場便有人提問，AI究竟是否會放緩，台廠會受到甚麼樣的衝擊。面對這個問題，許勝雄霸氣表示，台廠供應鏈具有很強的韌性，目前來看沒有任何問題，AI發展仍會持續進行。

韌性 AI 許勝雄

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美國期中選舉衝擊AI科技股！00954、009828法人解析半導體與PCB後市

全球市場觀測站／AI基建供應鏈 遭重擊

富達國際：美國期中選舉後 亞太市場迎AI、能源與貿易三大變數

AI投資2028年恐降溫！瑞銀示警兩大風險 台灣科技股還能漲？

相關新聞

台積電10月營收飆5,869億元、年增近六成 全年營收挑戰5.6兆元

台積電受惠人工智慧（AI）晶片需求持續強勁，以及3奈米、2奈米先進製程出貨動能升溫，10月營收再傳捷報。台積電今日公布10月合併營收達5,868.9億元，月增14.7%、年增59.7%，展現強勁成長力道；累計前十月營收達4兆4856.17億元，年增43.3%。

AI投資放緩疑慮頻傳 許勝雄：台廠供應鏈韌性強 沒有問題

金仁寶集團總裁許勝雄先生今日偕同家人一同出席李國鼎獎頒獎現場，並於領獎前受訪時表示，對於近日市場頻傳的AI放緩疑慮，從台廠供應鏈角度來看，尚未發現有任何問題，且台廠韌性強，抵抗衝擊的能力相對強。

IPO融資文件發出後急撤 Anthropic稱定價資訊有誤

根據路透社看到的電子郵件內容，人工智慧（AI）公司Anthropic今天向銀行披露其規模龐大的首次公開發行（IPO）部分...

因應記憶體載板缺貨 英特爾攜手台積電推出首款導入UCIe介面處理器

因應記憶體、IC載板缺貨， 英特爾攜手台積電推出首款導入UCIe傳輸介面的Intel Core 3系列處理器（Wildcat Lake），其中運算晶片採用英特爾18A製程、輸出入晶片採用台積電6奈米製程，有效縮小晶片面積38%、台積電6奈米晶片減15%，封裝改採多晶片封裝（MCP），並在記憶體通道採用單通道設計，藉此有效降低主流PC入門售價，搶攻主流PC市場。

Anthropic上市前推新AI模型 提升速度降低費用

美國人工智慧（AI）公司Anthropic今天宣布推出旗下兩款最強大的AI模型更新版本，正值公司籌備本月備受矚目的首次公...

美國期中選舉後全球AI泡沫化？ 卓榮泰：台灣發展還是深具潛力

近日美國期中選舉結束後，影響各界對AI股抱持悲觀，牽連台股上周大跌。對於全球AI產業是否出現泡沫化現象，行政院長卓榮泰表示，產業AI化及AI產業化，是國家的政策之一，全球也正在AI浪潮上。台灣在AI科技已占領重要地位，發展性還是深具潛力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。