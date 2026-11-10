AI投資放緩疑慮頻傳 許勝雄：台廠供應鏈韌性強 沒有問題

金仁寶集團總裁許勝雄先生今日偕同家人一同出席李國鼎獎頒獎現場，並於領獎前受訪時表示，對於近日市場頻傳的AI放緩疑慮，從台廠供應鏈角度來看，尚未發現有任何問題，且台廠韌性強，抵抗衝擊的能力相對強。

日前美國期中選舉，民主黨大獲全勝，並在選舉結束後立刻表態要暫緩AI資料中心建置，新案件審批全部推遲核准，引發市場擔憂AI基礎建置是否真的會放緩，台、美半導體族群股價倒成一片，獲利估值遭下修。

今日現場便有人提問，AI究竟是否會放緩，台廠會受到甚麼樣的衝擊。面對這個問題，許勝雄霸氣表示，台廠供應鏈具有很強的韌性，目前來看沒有任何問題，AI發展仍會持續進行。