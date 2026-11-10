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德儀推業界體積最小的多協定通訊模組 簡化聯網工廠工業乙太網路整合

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
TI的多協定工業通訊產品組合可實現控制單元與現場設備快速且可靠地交換資料。圖／TI提供
TI的多協定工業通訊產品組合可實現控制單元與現場設備快速且可靠地交換資料。圖／TI提供

德州儀器（TI）今日宣布推出兩款新產品，旨在實現日益複雜的工廠自動化、機器人與工業物聯網系統之間的無縫相容。多協定通訊系統模組與IO-Link主站可擴大TI的工業通訊產品組合，涵蓋可透過軟體程式編輯的硬體，以及經認證、可量產的軟體架構，讓工程師能在單一整合式平台上執行任何既有協定。

TI工業通訊解決方案總監Karim Jamal表示，工業通訊正以空前的速度演進，工程師需要一個能夠協助他們因應新興標準與需求的合作夥伴。TI結合經認證的硬體、軟體及內部工程專業技術，支援客戶開發新一代工業自動化系統，實現跨裝置、網路及通訊協定的無縫整合。

聯網工廠需要透過多種工業通訊協定，在生產現場各種設備之間交換資料。支援多協定網路通常需要針對每種協定配置獨立硬體，進而增加成本、設計複雜度及開發時間。向單一供應商採購硬體與軟體，有助於簡化整合與自訂功能、降低供應鏈風險，並優化平台長期的維護。

德儀 LINK 工程

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