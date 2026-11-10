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德儀推業界體積最小的多協定通訊模組 簡化聯網工廠工業乙太網路整合
德州儀器（TI）今日宣布推出兩款新產品，旨在實現日益複雜的工廠自動化、機器人與工業物聯網系統之間的無縫相容。多協定通訊系統模組與IO-Link主站可擴大TI的工業通訊產品組合，涵蓋可透過軟體程式編輯的硬體，以及經認證、可量產的軟體架構，讓工程師能在單一整合式平台上執行任何既有協定。
TI工業通訊解決方案總監Karim Jamal表示，工業通訊正以空前的速度演進，工程師需要一個能夠協助他們因應新興標準與需求的合作夥伴。TI結合經認證的硬體、軟體及內部工程專業技術，支援客戶開發新一代工業自動化系統，實現跨裝置、網路及通訊協定的無縫整合。
聯網工廠需要透過多種工業通訊協定，在生產現場各種設備之間交換資料。支援多協定網路通常需要針對每種協定配置獨立硬體，進而增加成本、設計複雜度及開發時間。向單一供應商採購硬體與軟體，有助於簡化整合與自訂功能、降低供應鏈風險，並優化平台長期的維護。
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