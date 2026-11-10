因應記憶體載板缺貨 英特爾攜手台積電推出首款導入UCIe介面處理器

因應記憶體、IC載板缺貨， 英特爾攜手台積電推出首款導入UCIe傳輸介面的Intel Core 3系列處理器（Wildcat Lake），其中運算晶片採用英特爾18A製程、輸出入晶片採用台積電6奈米製程，有效縮小晶片面積38%、台積電6奈米晶片減15%，封裝改採多晶片封裝（MCP），並在記憶體通道採用單通道設計，藉此有效降低主流PC入門售價，搶攻主流PC市場。

這是英特爾在開放運算計畫（Open Compute Project，OCP）2026全球峰會上，公布Intel三款系列處理器最新技術細節其中最為關鍵一環，這也是英特爾考量全球晶片缺貨浪潮，想透過晶片設計與封裝技術創新，大幅降低製造成本，進而提升銷售表現。

英特爾電腦通訊事業群產品經理余孝倫表示，新一代Intel Core Series 3處理器Wildcat Lake，延續Panther Lake的先進架構，透過精簡運算核心及功能配置，讓採用Intel 18A製程的運算晶片（Compute Die）面積縮減38%，台積電N6製程生產的I/O晶片面積也縮減15%，並捨棄成本較高的Foveros封裝，改採有機基板多晶片封裝（MCP），全面搶攻主流筆電及邊緣運算市場。

余孝倫指出，過去英特爾主流處理器通常採用較成熟的N-1或N-2製程，以控制成本，但Wildcat Lake選擇直接導入最新18A製程，關鍵在於透過晶片面積縮減、封裝簡化及平台設計優化，降低先進製程導入主流市場的成本門檻。

台積電負責製造6奈米（N6）輸出入（ I/O）晶片也同步瘦身。英特爾將Thunderbolt／USB4介面由3組減至2組，PCIe縮減為6條Gen4通道，並移除部分影像處理功能、精簡音訊及DSP配置，但保留主流使用者重視的USB功能，使I/O晶片面積進一步減少15%。

封裝技術則是另一項重大變革。余孝倫表示，Panther Lake採用Foveros封裝，需要額外的被動式基底晶片，增加製造成本。Wildcat Lake改採有機基板MCP封裝，將原本3顆晶粒簡化為2顆，並透過UCIe晶片互連技術創新，降低封裝複雜度。封裝尺寸大幅縮小，占用主機板面積減少30%，有利OEM廠商進一步縮小產品設計空間及降低材料成本。

值得注意的是，余孝倫透露，Wildcat Lake整體平台成本降低最多的部分，其實來自記憶體由雙通道改為單通道。這項調整讓主機板可由8層板降至6層板，同時減少記憶體走線、連接器及相關零組件成本。Wildcat Lake不僅鎖定主流筆電，也將延伸至機器人、智慧家庭、智慧建築、POS及智慧電表等邊緣運算應用，藉此擴大產品市場規模。