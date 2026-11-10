IPO融資文件發出後急撤 Anthropic稱定價資訊有誤

根據路透社看到的電子郵件內容，人工智慧（AI）公司Anthropic今天向銀行披露其規模龐大的首次公開發行（IPO）部分細節，包括計劃募資近700億美元，稍後又予以撤回。

根據最初發送給銀行的文件，Anthropic計劃以每股70至80美元的價格發行約8.67億股股票。然而，公司不久後又向銀行寄送電子郵件，表示先前提供的定價資訊有誤，稍後將更新相關文件。

Anthropic並未在這封電郵中向銀行業者說明哪些資訊有誤，路透社也無法確認具體錯誤所在。

Anthropic拒絕置評。

最初提交的文件顯示，Anthropic計劃出售8億6670萬股A類股票，其中包括約8億4330萬股新股，以及現有股東計劃轉讓約2330萬股。若以發行價格區間上限計算，此次IPO募資金額將達693.6億美元。

另外，原始文件指出，Anthropic在籌備IPO的同時，已爭取到全球多家大型科技公司承諾投資，凸顯AI熱潮背後日益緊密的資金關係。

根據文件內容，Alphabet旗下的谷歌（Google）、輝達（Nvidia）、超微（AMD）、博通（Broadcom）、美光科技（Micron Technology）、微軟（Microsoft）和台積電已經同意，將以IPO發行價合計投入260億美元進行私募配售。

Anthropic預計明天正式啟動巡迴說明會，並於下週敲定發行價格。

路透社先前報導，投資人曾討論Anthropic估值可能高達2兆美元，但市場預期已經下修，目前1.5兆美元被視為估值區間上限。

Anthropic本月稍早在修訂後的申報文件中揭露，截至9月30日止的3個月營收接近170億美元，但公司季度營收成長率大幅下滑。