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台積電10月營收飆5,869億元、年增近六成 全年營收挑戰5.6兆元

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台積電10月營收飆5,869億元、年增近六成 全年營收挑戰5.6兆元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電10月營收飆5,869億元、年增近六成，全年營收挑戰5.6兆元。路透
台積電10月營收飆5,869億元、年增近六成，全年營收挑戰5.6兆元。路透

台積電受惠人工智慧（AI）晶片需求持續強勁，以及3奈米、2奈米先進製程出貨動能升溫，10月營收再傳捷報。台積電今日公布10月合併營收達5,868.9億元，月增14.7%、年增59.7%，展現強勁成長力道；累計前十月營收達4兆4856.17億元，年增43.3%。

法人預估，隨著AI加速器、客製化ASIC及先進封裝需求持續擴大，台積電第4季營收有機會挑戰財測高標，全年營收更有望突破5.6兆元。

台積電10月營收較9月的5,118.57億元大幅增加約750億元，單月營收站上5,800億元，顯示第4季開局強勁。尤其10月營收年增幅高達59.7%，明顯優於前十月累計年增43.3%的表現，反映AI與高效能運算（HPC）需求仍是推升營運的核心動能。

台積電先前於10月法說會上，上修2026年全年美元營收成長至44%，並預估第4季美元營收介於523億至543億美元，以新台幣兌美元31.8元匯率計算，約當新台幣1兆6631億至1兆7267億元。

台積電10月單月營收已超越第4季財測高標所對應的每月平均約5,756億元。換言之，若11月及12月營收維持10月水準，第4季營收將達1兆7607億元，有機會超越原先財測高標。

從成長動能觀察，AI基礎建設投資持續擴大，輝達（NVIDIA）、超微（AMD）及大型雲端服務業者對先進製程與先進封裝需求強勁，推升台積電3奈米、5奈米產能利用率。另一方面，2奈米製程進入量產爬坡階段，隨著客戶新產品陸續導入，將成為2027年重要成長引擎。

先進封裝同樣扮演關鍵角色。AI晶片運算效能持續提升，帶動CoWoS先進封裝需求增加，台積電持續擴充產能，以滿足客戶需求。

台積電前十月累計營收已達4.49兆元，若未來兩個月維持10月營收水準，全年營收可望達5.66兆元，再創歷史新高。市場後續將聚焦AI訂單能見度、2奈米量產進度，以及先進封裝擴產效益，至於台積電主力客戶輝達執行長黃仁勳爆發婚外情，是否牽動輝達未來訂單變化，有待進一步觀察。

台積電今日股價以2285元作收、上漲50元，漲幅2.24%。

營收 台積電 奈米

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