第四屆李國鼎獎揭曉 許勝雄、林百里獲殊榮

第四屆李國鼎獎頒獎典禮於10日假臺北遠東香格里拉舉行，現場冠蓋雲集。前總統蔡英文親臨典禮致詞並擔任頒獎人，向臺灣科技產業的重要領航者致敬。本屆由金仁寶集團總裁許勝雄、廣達電腦創辦人暨董事長林百里同獲殊榮，肯定兩人長年深耕產業、引領企業創新發展，並對臺灣科技產業的成長與國際競爭力所作出的卓越貢獻。

典禮並邀請國立臺灣大學電機工程學系名譽教授陳良基，以「在 AI 時代，人類的尊嚴與價值」為題發表專題演講，探討人工智慧快速發展下，人類價值與科技進步的深層意義。李國鼎科技發展基金會董事長王伯元表示，李國鼎資政出身物理學，兼具科學家追根究柢的精神與面對新知的開放心胸。他以全局視野擘劃國家發展方向，務實推動經濟與科技政策，奠定臺灣產業發展的重要基礎，因而被譽為「經濟之父」、「科技之父」及「創投之父」。此外，李資政對臺灣公共衛生與醫療發展亦有深遠貢獻，包括推動 B 型肝炎防治與癌症研究等，相關影響延續至今。

王伯元進一步指出，設立李國鼎獎，不僅是為了表彰對臺灣科技與產業發展有卓越貢獻的人士，更是為了傳承李國鼎資政的時代精神，激勵產業界以更宏觀的戰略思維，持續開創經濟成長與產業升級的新契機。「李國鼎資政以遠見與行動，協助臺灣從艱困中崛起，為這座島嶼奠定立足全球的堅實基礎。本屆得主許勝雄先生與林百里先生，正是在這樣的時代背景下，憑藉卓越的產業洞察、創新精神與領導能力，帶領企業持續成長，為臺灣科技產業開創嶄新格局。他們的成就，正是李國鼎精神在當代產業發展中的具體實踐。」

第四屆李國鼎獎得獎人金仁寶集團總裁許勝雄表示，「獲頒『李國鼎獎』這座重磅殊榮，不僅是無比珍貴的肯定，更是深切的使命。它時刻提醒著我們身為科技人與企業人，必須莫忘初心、勇於創新、並肩負起社會責任。當前 AI 浪潮正全面翻轉全球技術、營運模式與企業文化。面對這波令人振奮的科技變革，金仁寶集團正加速數位轉型、破浪前行，我們將持續以創新引領未來，攜手讓台灣這座矽島更加璀璨，為國家與社會共創更美好的明天。」

第四屆李國鼎獎得獎人廣達電腦創辦人暨董事長林百里表示，「我很榮幸得到這個獎，因為李國鼎先生一直是我最敬仰的長官。六十年前，我從香港來臺灣讀書，那時候，李先生正帶著大家把經濟放在第一位，制定大方向，一步一步把科技產業做起來。我後來創業，一路上有老師指引、夥伴同行，還有許多貴人相助。我想這個獎不只是屬於我，更屬於替台灣科技開路的前輩們，能參與台灣科技產業的大時代，我心懷感恩。」

李國鼎獎為表彰對臺灣科技發展具卓越貢獻的領航者，遴選機制嚴謹，本屆李國鼎獎遴選委員會由余紀忠文教基金會董事長余範英擔任召集人，委員包括李國鼎科技發展基金會董事長王伯元、中鼎集團總裁余俊彥、中技社董事長潘文炎、理慈國際科技法律事務所共同創辦人蔡玉玲、聯發科技執行長蔡力行及鈺創科技董事長盧超群等人。秉持嚴謹、公正的原則，以對臺灣科技產業具重大貢獻、獲得臺灣社會高度肯定，以及具備國際知名度等三大指標為評選基準，審慎評選並確認本屆得獎人選。

李國鼎獎承載的不僅是對產業成就的肯定，更是對臺灣科技發展精神的傳承。從李國鼎資政當年擘劃科技與經濟發展藍圖，到許勝雄、林百里持續引領企業創新、深化國際布局，臺灣科技產業的每一次跨越，都建立在前瞻視野、務實行動與世代接力之上。第四屆李國鼎獎透過表彰產業領袖的卓越貢獻，期盼凝聚更多創新動能，為臺灣迎向人工智慧時代與下一階段的產業發展注入新力量。