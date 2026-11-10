新思科技攜手台積電 推進A14認證與CPO設計

電子設計自動化（EDA）廠新思科技（Synopsys）今天宣布，透過AI驅動EDA流程、多晶粒設計流程以及通過矽晶片實際考驗的介面與基礎矽智財（IP），與台積電協助客戶因應與日俱增的設計複雜性，同時加速台積電最新製程與先進封裝技術的採用。

新思科技今天發布新聞稿表示，隨著人工智慧（AI）系統的規模與複雜性持續增長，客戶需要通過矽驗證的IP、智慧的設計解決方案與先進的封裝方式，而且還要彼此能夠順暢地共同運作。

台積電指出，與新思科技等開放創新平台（OIP）生態系合作夥伴協作，持續滿足AI與高效能運算快速增長的需求。藉由整合新思科技經認證的EDA解決方案與通過矽驗證的IP組合，以及台積電最新的製程與封裝創新技術，可以協助客戶推升產品效能、整合與能源效率。

新思科技表示，與台積電攜手讓客戶導入最新的矽晶片技術，包括橫跨數位與類比流程的A14製程認證，以及支援代理式AI功能。

新思科技指出，利用代理式AI的功能讓類比、數位與多晶粒設計工作流程完成自動化，達成更高的生產力與自主性。

此外，透過橫跨3DIC實作與多物理場分析及優化的整合式光學與電子共同設計流程，利用台積電的緊湊型通用光子引擎（COUPE）技術，促成共同封裝光學（CPO）設計，並協助台積電與新思科技共同客戶高效地開發並驗證採用多晶粒設計的先進光學互連架構系統。