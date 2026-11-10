TiBOOST創新大步計畫11月10日登場 串聯全球AI創新與台灣資本市場

「TiBOOST創新大步計畫」論壇暨決賽11月10日於臺北漢來大飯店登場，結合國際論壇以及創新盃競賽決賽。該計畫為2026臺灣周核心活動之一，共吸引23國、396件提案，逾1/3為國際徵件，最終選出12組團隊晉級決賽，將角逐新臺幣500萬元總獎金。

該活動由金融監督管理委員會、國家發展委員會、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所主辦，並由中華民國創業投資商業同業公會及中華民國私募股權投資商業同業公會執行，整合政策、產業與投資資源，呼應政府「AI新十大建設」及打造「亞洲那斯達克」的發展願景。國家發展委員會副主委詹方冠、美國在台協會（AIT）處長谷立言、臺灣證券交易所董事長林修銘、臺灣期貨交易所董事長吳自心、臺灣集中保管結算所董事長林丙輝、證券櫃檯買賣中心主任祕書林婉蓉等貴賓代表出席，共同見證臺灣從「科技島」邁向「資本島」。

上午論壇聚焦兩大主軸：AI下一個十年的產業變局，以及資本市場如何接力支持AI新創。前美國微軟總部全球資深副總裁暨英國劍橋大學休斯學院榮譽院士郭昱廷以「AI的下一個十年，會由哪些選擇塑造？」為題，剖析全球科技與資本布局；爐邊對談則由經濟部中小及新創企業署署長李冠志主持，邀請YouTube共同創辦人暨Silicon Corridor創辦人陳士駿，以及Culpium創辦人Tim Culpan，交流創業與企業成長觀點。

數位轉型學院院長詹文男將以「從生成式AI到Agentic AI：機會與挑戰」為題，探討AI技術演進對企業發展帶來的機會與挑戰；「創新板賦能硬科技：資本市場如何為AI新創注入資金，加速研發與國際鏈結」對談，則由台杉投資科技基金執行合夥人李一平主持，邀請Headline Asia創始合夥人田中章雄、Openspace Capital創始合夥人Shane Chesson，以及臺灣證券交易所業務委員胡則華與談，探討創投與資本市場如何共同支持AI新創研發、成長與國際發展。

這屆TiBOOST共收到396件提案，其中，國內257件、海外139件，海外提案占比超過三分之一；海外提案以韓國33件最多、美國15件居次。經專業評選後，入圍決賽的12組團隊包含國內9組、海外3組，其中海外團隊分別來自加拿大及韓國，呈現台灣鏈結國際創新資源的潛力。決賽由創投公會理事長黃彥男擔任評審團召集人，帶領國發基金、台積電、中華電信、光寶科技、和鼎創業投資、AI Fund、Headline Asia及台杉投資等跨領域評審。

國內團隊技術領域橫跨AI熱管理、量子安全晶片、企業Agentic AI、基因定序感染診斷、臨床決策AI、診所營運、營建AI、車隊邊緣AI及網紅行銷數據等應用；海外團隊則涵蓋加拿大供應鏈採購AI、韓國企業AI翻譯及AI保全機器人。多家團隊已將業務拓展至日本、澳洲、歐洲及北美等市場，推動跨國布局。

私募公會理事長邱德成表示，AI正在重寫每一個產業，要讓創新長大，一定要有資本市場撐腰。資本是一場接力賽：創投跑第一棒，把企業從0帶到1；私募股權跑第二棒，從1帶到100；資本市場則是最後一棒，帶企業走向國際。「今天TiBOOST做的，就是把這三棒串在同一個舞台上。」

證交所強調，將持續深化與新創團隊、創投機構、產業夥伴及國際資源的鏈結，透過TiBOOST等交流平臺，發掘具技術優勢與國際市場潛力的企業，並持續完善臺灣創新板制度與配套，支持企業拓展籌資選項。從國際論壇的趨勢交流、競賽的技術與商業驗證，到產業及投資機構的合作對話，TiBOOST希望促成創新、產業與資本相互帶動的正向循環，推動臺灣從「科技島」邁向「資本島」。

【TiBOOST創新大步計畫 決賽12強名單】（依字首筆畫排序）

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