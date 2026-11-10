美國期中選舉後全球AI泡沫化？ 卓榮泰：台灣發展還是深具潛力

近日美國期中選舉結束後，影響各界對AI股抱持悲觀，牽連台股上周大跌。對於全球AI產業是否出現泡沫化現象，行政院長卓榮泰表示，產業AI化及AI產業化，是國家的政策之一，全球也正在AI浪潮上。台灣在AI科技已占領重要地位，發展性還是深具潛力。

卓榮泰10日赴立法院進行總質詢備詢。

立委林德福質詢談及，近日美國期中選舉結束後，將由民主黨主導國會，各界對資料中心設立與AI半導體建設有質疑聲浪，也影響台股上周大跌。他詢問，是否有指標能參考，來判斷全球AI產業出現泡沫化現象？

卓榮泰答詢表示，國安基金經過嚴謹程序，必須在具備相關條件之後，才能選擇如何去穩定股市。這是長期以來的慣例，現在也會這樣進行，會非常的謹慎。涉及國家利益，絕對不容外資在當中獲取不應該有的利益，政府會以嚴謹的程序來處理。

卓榮泰提到，產業AI化及AI產業化，是國家的政策之一，全球也正在AI浪潮上。政府有觀測到美國期中選舉後，若干政黨跟候選人對AI發展與現行情況，有不同的想法。在選舉之後，經過整個秩序的重整，各當選人也紛紛提出比較和緩的作法，認為已經發生的AI產業，必須讓它繼續存在。

卓榮泰說，未來要提出怎樣更嚴謹的AI管理方式，各方會再做討論。台灣在AI科技已占領重要地位，並發展出從製造到封裝測試，到整個產業的供應鏈，生態系相當完整。政府評估認為，台灣在這塊領域上的發展，還是深具潛力。

卓榮泰表示，當然也必須考慮到百工百業，以及其他中小企業的發展，這點政府已經在做。他期待中小微企業產業的發展升級條例，能迅速經過立法院的審查。大家一起為高科技業及中小微企努力。