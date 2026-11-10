研調：2026年第3季全球伺服器出貨季減0.8% 第4季Arm架構新機放量

根據DIGITIMES最新伺服器研究報告指出，2026年第3季全球伺服器出貨較前季衰退0.8%，表現不如先前預期的季增，主要原因在於CPU、記憶體、IC載板等關鍵零組件供應吃緊，箝制整機系統出貨力道。其中，美系大型雲端業者合計採購量季減1.3%；品牌商則受供料限制與伺服器漲價影響，季減幅度較美系大型雲端業者更大。DIGITIMES預估，2026年第4季全球伺服器出貨量將達489萬台，季增5.5%，為2026年季增幅度最高的一季。

儘管GB300 NVL72於第4季進入產品轉換期，Vera Rubin亦面臨供應問題，加上x86 CPU、記憶體、IC載板缺口仍未緩解，但隨著美系大型雲端業者的Arm架構CPU新機種開始放量，整體採購量可望季增13%。品牌商方面，受AI伺服器產品換代與通用型伺服器缺料影響，戴爾(Dell)、美超微(Supermicro)、慧與(HPE)合計出貨量預估將季減6.5%。整體而言，DIGITIMES預估2026全年伺服器出貨將達1,895萬台，較2025年成長14.2%，創下歷史新高。

觀察第4季品牌與雲端客戶出貨排名，Meta受惠於採用NVIDIA Grace CPU的機種顯著放量，出貨占比可望自第3季的13.4%大幅攀升至19%，超越第二名亞馬遜(Amazon)，重返伺服器採購龍頭寶座；Google採用自家Arm架構CPU的TPU伺服器亦將開始放量，帶動其出貨排名維持第三；第四名戴爾因大型客戶AI伺服器出貨暫緩，占比將較前季下滑；第五名微軟(Microsoft)則因AI與通用型伺服器拉貨力道皆放緩，占比同步走低。

在台廠表現方面，第4季台系伺服器出貨預期季增5.4%，占全球比重微降至88.9%。主要台系代工廠出貨排名預期維持不變，但龍頭廣達（2382）與其他業者的差距將明顯拉大。廣達主要受惠於Meta新機種放量，第4季出貨占全球比重可望顯著提升至25%。