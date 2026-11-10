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Anthropic上市前推新AI模型 提升速度降低費用

中央社／ 舊金山9日綜合外電報導
美國人工智慧（AI）公司Anthropic今天宣布推出旗下兩款最強大的AI模型更新版本。 路透
美國人工智慧（AI）公司Anthropic今天宣布推出旗下兩款最強大的AI模型更新版本。 路透

美國人工智慧（AI）公司Anthropic今天宣布推出旗下兩款最強大的AI模型更新版本，正值公司籌備本月備受矚目的首次公開發行（IPO）。

綜合法新社和路透社報導，Anthropic表示，新模型Claude Fable 5.2和Claude Mythos 5.2運作速度較先前版本最高提升30%，尤其在編碼等複雜任務上表現更快，費用則降低20%。

這兩款模型定價為每百萬輸入詞元（token）8美元，每百萬輸出詞元40美元，低於先前Fable和Mythos版本定價。

兩款模型均以相同的底層模型打造。Fable 5.2主打編碼、推理及AI代理任務；Mythos 5.2則針對經核准的網路安全與生命科學研究應用。

Fable 5.2設有安全防護機制，會阻擋多數網路安全與生物學相關任務，Anthropic得以向所有使用者開放。

Mythos 5.2這類限制較少，但僅開放給通過審核、從事網路安全或生物醫學研究的機構使用。

Fable和Mythos最初版本推出時曾籠罩在爭議中，6月上線數天後便遭下架，當時美國商務部以國家安全疑慮為由下令Anthropic禁止外國人使用，相關管制數週後解除。

Anthropic推出最新版本之際正計劃於11月16日當週進行IPO，預計募資規模最高達1000億美元，若成真將創下史上最大IPO紀錄。

儘管近幾週估值預期從最高2兆美元下滑，這家總部位於舊金山的AI公司預計上市時估值仍將超過1兆美元。

外界將這次上市視為衡量帶動美國經濟的AI支出熱潮還能持續多久的指標之一。

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