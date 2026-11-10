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瑞昱半導體宣布導入SAP HCM重塑薪資管理模式

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
瑞昱半導體宣布導入SAP HCM雲端解決方案，打造全球統一的薪資管理平台，提升薪資作業效率與精準度。圖／SAP台灣提供
瑞昱半導體宣布導入SAP HCM雲端解決方案，打造全球統一的薪資管理平台，提升薪資作業效率與精準度。圖／SAP台灣提供

SAP台灣（思愛普軟體系統公司）今日宣布，瑞昱半導體在既有的 SAP ERP雲基礎上，進一步選擇導入SAP HCM雲端解決方案，打造全球統一的薪資管理平台，提升薪資作業效率與精準度。該系統提供即時模擬及薪酬成本分析，強化瑞昱管理層決策能力並支援多國法規、語言和幣別需求，為瑞昱全球化布局下的業務和營運發展奠定基礎。

瑞昱半導體為網通與多媒體IC供應商，位列台灣前三大、全球前十大IC設計公司，全球員工逾7,000人，在中國大陸、美國、歐洲、日本、新加坡及韓國等地設有據點。公司以「智慧」為核心策略，積極布局Wi-Fi 7、車用電子與邊緣AI等新興市場，強化全球供應鏈韌性，並將永續績效納入薪酬制度。

隨跨國規模擴大，既有IT架構已難以支撐複雜的財務與人資流程，因此瑞昱啟動統一薪酬管理平台建置，以提升薪資、考勤與員工資料管理效率，改善各地流程不一致問題，並強化跨部門數據串聯與人力成本掌握能力。

為符合全球布局及多元化業務擴張策略，瑞昱導入SAP HCM雲端解決方案重塑薪資管理，建構一致、高效的薪資發放系統架構，減少人工作業並提升員工體驗。新系統可支援多國法規需求與薪酬競爭力評估，協助企業因應全球人才布局與未來發展需求，成為推動瑞昱全球化營運的重要支撐。在其跨國營運規模與體制下，瑞昱半導體對薪酬管理、合規性及資安都秉持最高標準要求。

瑞昱半導體財務處副總經理張智能表示，隨著瑞昱全球據點持續擴張，人力與薪資管理的複雜度也顯著提升。過去在處理薪資與調薪流程，包含資料核對與主管審批，都需要投入大量時間與人力。SAP HCM 的導入，讓公司將核心流程自動化、系統化，大幅降低錯薪風險，縮短主管與財務同仁在薪酬管理所投入的工時。SAP HCM 也協助建立更透明、高效且支援全球發展的薪資管理平台，強化企業成長階段的營運韌性。

瑞昱 瑞昱半導體 半導體

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