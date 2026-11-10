英特爾推Wildcat Lake處理器 瞄準主流市場

記憶體價格高漲，已影響到PC市場買氣，不過英特爾以自家18A製程推出Intel Core系列3處理器（代號Wildcat Lake），瞄準主流市場，希望能滿足相關市場需求。

英特爾表示，Intel Core系列3處理器採用Intel 18A製程，結合新一代運算核心、低功耗設計，為主流個人電腦與智慧邊緣平台，提供兼顧效能與能源效率的運算體驗，可為重視高性價比的消費者、商用市場及基礎邊緣運算裝置帶來先進效能、卓越的續航力及AI就緒能力。

同時，英特爾指出，Intel Core系列3處理器結合可提供高x86單執行緒效能的新型CPU核心、內建具備XMX加速功能的Xe3顯示核心，以及可為混合式AI提供高達17 TOPS的NPU。值得注意的是，Intel Core系列3處理器也是英特爾首款採用UCIe技術的已上市處理器，採用可為主流AI平台帶來具成本效益的多晶片封裝設計。

英特爾強調，對於處於一般五年升級周期中的小型企業和家庭用戶來說，Intel Core系列3處理器帶來絕佳的升級機會。相較於五年前的電腦，Intel Core系列3的單執行緒效能提升高達47%，多執行緒效能提升高達41%，GPU AI效能提升高達2.8倍。