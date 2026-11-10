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黃仁勳小三共諜案 卓榮泰：涉及我產業、國家利益都有明文規範

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
疑似中共女間諜的黃樂與輝達行長黃仁勳，被目擊2024年6月7日在台北參加聚會。路透
疑似中共女間諜的黃樂與輝達行長黃仁勳，被目擊2024年6月7日在台北參加聚會。路透

身為AI龍頭的輝達執行長黃仁勳，近日傳出涉入小三共諜案，引起各方高度關注國安問題。行政院長卓榮泰說明，事件中涉及我方產業、商業、國家利益的部分，有關出口管制及各項規範包括貿易法等，法律有明文規定。女方入出境來台灣的資料，我政府都有記錄，來印證這一次各方的調查。

卓榮泰10日赴立法院進行總質詢備詢。

近日傳出輝達執行長黃仁勳涉入小三共諜案，立委賴士葆質詢關切，這起事件之中，相關調查的部分，台灣政府有沒有角色？

卓榮泰答詢表示，黃仁勳個人生活不予評論，但是涉及我方產業、商業、國家利益的部分，我方在整個出口管制上，各項規範包括貿易法等，法律是有明文規定的。政府也長期注意到所有跟台灣高科技產業、具敏感性產業的相關種商業利益跟國家利益。

賴士葆追問，黃仁勳的小三可能是中共女間諜，這個情況，我方有沒有掌握？卓榮泰回應，這部分美方正在調查，「我沒有調查，所以我不知道」；目前黃仁勳承認他們雙方有生活上的關係，但是女方背景，則交由美方做進一步調查，我方也會去進行了解。

卓榮泰強調，如果女方是中共的女間諜，那最大的問題是中共。女方入出境來台灣的資料，政府都會有紀錄，最少一次以上。有一些已經在調查的進展，在此不便說明，但過去已經發生的都有記錄。我方政府都有過去的記錄，來印證這一次各方的調查。

卓榮泰表示，我方現在也在進行多方了解，並將以過去已經掌握的資料跟各種數據，來做佐證。對於賴士葆詢問「AIT有沒有要我們協助調查？」卓則說「這個我沒有辦法回答」。賴士葆認為，那這就是有；卓重申，「我沒有辦法回答，不能說有或沒有」。

針對黃仁勳涉入小三共諜案，媒體詢問是否凸顯中國對科技業有滲透行為？

國防部長顧立雄於受訪時表示，國防科研的部分，如果屬於機密案的話，當然依照《國家機密保護法》以及《政府資訊公開法》。立委如果要來索資，國防部都可依法不予提供。國防部當然也會對相關官兵加強反滲透工作跟安全查核。

黃仁勳 共諜案 小三

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