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2026年電商重點職務成長皆勝大盤 這職務逆勢增幅36%最高

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
電商平台競爭激烈，需要處理大量交易、金流與即時流量，系統穩定度直接影響營收，相關工作機會大增。圖／AI生成
電商平台競爭激烈，需要處理大量交易、金流與即時流量，系統穩定度直接影響營收，相關工作機會大增。圖／AI生成

雙十一購物旺季登場，從直播銷售、倉儲出貨、線上客服到平台系統維運，電商服務背後串聯多種專業。104人力銀行人才永續長鍾文雄指出，2026年10月電商相關工作機會達3.1萬個，年增8.4%，成長幅度為同期整體市場的2.2倍。其中，電商客服需求明顯成長、工程師薪資提升，倉儲兼職工作機會更大幅增加51%。

AI客服逐漸應用於線上服務，電商客服徵才需求卻持續成長。104人力銀行統計，2026年電商客服平均每月工作機會年增36%，相較同期，整體不分產業的客服工作機會年減1.1%，呈現明顯差異；而10月電商客服全職月薪中位數達3.5萬元，較去年同期上漲9.4%。鍾文雄指出，從商品諮詢、訂單異常到售後爭議，客服除了回應消費者問題，也需要應變能力，對具備溝通表達、問題處理與客戶服務經驗的求職者而言，電商客服提供另一個值得關注的就業方向。

電商平台的系統開發、交易流程及功能維運仰賴技術人才。以軟體與網路相關工程師（包含軟體、前後端、系統及網管工程師等）職務來看，今年整體市場平均每月工作機會年減10.1%，然而電商相關的同類工程師職務卻年增13.4%；薪資方面，電商工程師全職月薪中位數達5萬元，年漲16%，較全市場工程師高出1萬元。鍾文雄分析，電商平台需要處理大量交易、金流與即時流量，系統穩定度直接影響營收，企業因而願意為具備相關經驗的工程師提供較高待遇。

銷售端同樣有徵才需求，今年電商相關的業務（包含國內業務、業務助理及通路開發人員）工作機會年增19.2%，同期整體市場業務則年減6.1%，顯示業務工作除了傳統的開發與談判能力，熟悉電商平台操作、能解讀銷售數據的業務人才，更有機會在求職市場中脫穎而出。另外，與電商帶貨息息相關的直播工作，今年平均每月工作機會年增22%，直播兼職時薪中位數250元，亦高於一般兼職的200元。

年底購物旺季接力登場，倉儲人力需求也隨之增加。104人力銀行統計，2026年10月電商倉儲工作機會達5,857個，創近年同期新高，年增6.8%；其中兼職工作機會1,594個、年增51%，全職則年減3.7%，顯示企業更傾向以彈性人力因應旺季訂單。

從過去5年的季節性趨勢來看，9月至11月為電商倉儲徵才旺季，其中10月較全年月平均高出17%，居各月之冠。隨著雙十一、雙十二購物活動接續登場，有意利用課餘、假日或轉職空檔增加收入的求職者，可留意倉儲、理貨及出貨相關兼職機會。

疫後實體零售積極布局線上通路，電商產業的競爭重心已從搶市場，轉向顧客體驗、數位行銷與營運效率，建議想投入電商領域的求職者，可以把握「三大能力」：

顧客溝通力：從處理售後爭議到直播即時互動，能清楚說明、安撫情緒的人才最受青睞。數據分析力：看得懂流量、轉換率與檔期銷售報表，並能據此調整策略。數位行銷力：懂得經營社群、規劃檔期活動與投放廣告，把流量轉成實際訂單。

電商 人力銀行 大盤

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