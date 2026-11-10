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微星科技獲台灣精品獎肯定 電動車快充樁入圍金銀質獎決選

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
微星Hyper 80 Dual直流快速充電樁。微星／提供
微星Hyper 80 Dual直流快速充電樁。微星／提供

全球電競暨AI 技術領導品牌微星科技（2377） 旗下產品再獲第35屆台灣精品獎肯定，涵蓋旗艦電競筆電、創新水冷散熱系統及電動車直流充電樁。其中，Hyper 80 Dual直流快速充電樁更入圍本屆金銀質獎決選，成為30件決選產品之一。從長期深耕的高效能運算與PC硬體技術，到新興的電動車充電應用，微星科技持續將研發與設計能力延伸至不同科技領域，拓展產品創新的可能性。

第35屆台灣精品獎共有212家企業、387件產品獲獎，並從中選出30件產品進入金銀質獎決選。評選由產官學研專家參與，針對研發、設計、品質及行銷等面向進行綜合評估，肯定台灣企業在產品創新與市場競爭力上的表現。

微星科技行銷副總經理程惠正表示：「對微星而言，產品創新不只是在既有領域持續提升效能，也包括將多年累積的技術與設計能力，帶進新的應用市場。從高階電競產品對效能與散熱的要求，到電動車充電設備對操作、安全規範及場域部署的考量，不同產品面對的挑戰各不相同，但背後都需要扎實的研發能力與對使用需求的理解。此次獲得台灣精品獎肯定，對團隊而言是重要鼓勵，也代表微星跨領域產品開發的努力獲得肯定。」

Hyper 80 Dual 是微星科技深耕智慧能源的重要成果。機身厚度僅 300 mm，為業界同級最薄設計，大幅降低設備安裝的空間需求；搭載高相容性 SECC 通訊控制器並支援 ISO 15118 隨插即充（Plug & Charge），插槍即自動識別車輛，免除繁瑣的手動驗證，簡化充電流程。操作介面採高耐候的實體按鈕搭配 10.1 吋螢幕，支援 14 國語言，並嚴格遵循 PAS-1899 無障礙設計規範，兼顧戶外耐用性與全齡友善體驗。

針對商業營運與維運效益，已預留空間可彈性加裝刷卡機以支援多元金流，提升營收轉換率；機身採用前開式維修門與模組化架構，提供一目了然的檢修視野，大幅縮短養護工時、降低維運成本。內建符合歐盟 MID 標準、精準度達 1% 之高精度電表，已取得台灣 VPC 及歐、澳、泰國等國際安規認證；從設備設計、操作介面到國際規範，Hyper 80 Dual 兼顧使用者、場域建置者與營運業者的需求，此次不僅獲得台灣精品獎，更入圍金銀質獎決選肯定。

作為微星科技旗艦級電競筆電代表，Titan 18 HX Dragon Edition DRACO EPIC是「宇宙最強行動桌機」，搭載強大的最新Intel Core Ultra 9 processor 290HX Plus處理器與NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU 24GB GDDR7顯示卡，搭載OverBoost技術與最高功率270W，提供前所未有的運算、圖形處理能力與AI推論能力。其18吋的Mini LED螢幕更升級為4K 240Hz MiniLED，且符合DisplayHDR 1000標準。MSI Titan 18 HX採用創新的均溫板散熱技術，有效降低溫度，確保在重度負載下也能維持穩定的極限效能。鍵盤採用Cherry MX Ultra Low Profile 1.8mm行程單鍵RGB超薄機械設計，而觸控板具備Mystic Light RGB燈效，桌機等級的豐富接口，滿足各種連接需求。內建的99.9Whr大容量電池還能支持玩家長時間的遊戲。

微星 快充 電動車

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