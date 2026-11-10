群益金融集團連三年響應人才永續行動聯盟 強化AI治理與員工福利

在數位轉型與永續浪潮並進的時代，人才不僅是企業競爭力的基石，更是驅動創新的關鍵引擎。群益金融集團秉持「以『群眾利益』為優先」的核心信念，自2024年起連續三年響應「TALENT, in Taiwan，台灣人才永續行動聯盟」，將代表承諾、企圖心、專業、熱忱、正直、團隊合作、勤勉與領先的「CAPITAL」精神，化為具體的人才永續行動，全面升級AI賦能與幸福職場制度。

群益視人才為數位轉型的核心動力，最新年度教育訓練總經費較前一年大增64.5%，全年舉辦155場內訓、逾3,500人次參與外訓。2026年更邀請獨立董事親授「人才管理」專題，全面導入九宮格模型（9-Box Grid）、個人發展計畫（IDP）與接班人計畫，將傳統靜態考核轉向動態發展軌道。同時，跨資訊、資安、法遵、風管與內稽等20名專業同仁，集體完成ISO/IEC 42001 AI管理系統主導稽核員訓練，強化自主AI治理能量，未來將持續驅動AI模型生命周期管理、落實AI風險評估制度（含Model Card）與系統驗證，打造安全且值得信賴的「AI券商」。

群益打造幸福育兒友善職場，提供多元且優於法定的家庭支持措施，包括12周產假、每年14天家庭照顧假、5天有薪育嬰假及2天人工孕育關懷假；並提供最高32,000元之生育補助、近4,000元新生兒物資禮包及完善母乳哺集室。關懷更延伸至家庭生活，提供春節彈性休假、母性健康關懷、12歲以下子女保險及幼教特約優惠，並舉辦親子講座與家庭活動，打造全方位育兒支持環境，更榮獲「臺北市友善育兒事業獎」肯定。

群益金鼎證券表示，為守護同仁健康，今年員工健檢新增多項超音波檢測，駐點醫師諮詢頻率亦提升至每月一次，2026年5月舉辦群益探奇幸福健康2026永續家庭日歡樂跑，吸引1,865名同仁與親友參與，將永續金融與環保理念融入生活。

群益亦將永續承諾延伸至環境與社會，除通過BSI「ISO 14001:2015環境管理系統」國際認證，確立「環境治理鐵三角」外，邁入第19年的捐血活動更結合身心障礙扶助、在地農產關懷與「金融防詐宣導」，並透過連續13年的「群益愛閱讀」計畫，走入13縣市、16所偏鄉小學，累計陪伴逾5,200名學童成長，持續擴大正向影響力。

未來，群益金融集團將持續秉持「以人為本」的初衷，在領航金融科技創新的同時，做員工最堅實的後盾，攜手全體同仁共創兼具韌性與幸福感的永續職場。