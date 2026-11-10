研調：全年伺服器出貨估1895萬台創新高 年增14.2%

在數位轉型與永續浪潮並進的時代，人才不僅是企業競爭力的基石，更是驅動創新的關鍵引擎。群益金融集團秉持「以『群眾利益』為優先」的核心信念，自2024年起連續三年響應「TALENT, in Taiwan，台灣人才永續行動聯盟」，將代表承諾、企圖心、專業、熱忱、正直、團隊合作、勤勉與領先的「CAPITAL」精神，化為具體的人才永續行動，全面升級AI賦能與幸福職場制度。

2026-11-10 10:59