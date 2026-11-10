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研調：全年伺服器出貨估1895萬台創新高 年增14.2%

中央社／ 台北10日電

研調機構DIGITIMES最新報告指出，2026年第3季全球伺服器出貨季減約0.8%，表現不如預期；預估第4季出貨量將達489萬台，季增5.5%，為今年季增幅度最高的一季。預估2026年伺服器出貨達1895萬台，較2025年成長14.2%，創歷史新高。

DIGITIMES指出，2026年第3季全球伺服器出貨量季增幅度不如先前預期，主要原因在於中央處理器（CPU）、記憶體、IC載板等關鍵零組件供應吃緊，抑制整機系統出貨力道。

其中，美系大型雲端業者合計採購量季減1.3%；品牌商受供料限制與伺服器漲價影響，季減幅度較美系大型雲端業者更大。

DIGITIMES認為，儘管GB300 NVL72於第4季進入產品轉換期，Vera Rubin亦面臨供應問題，加上x86CPU、記憶體、IC載板缺口仍未緩解，但隨著美系大型雲端業者的Arm架構CPU新機種開始放量，整體採購量可望季增13%。

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