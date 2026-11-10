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AI職缺年增43.4% 求職者搶考證照「履歷鍍金計畫」讓企業看到人才

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
1111人力銀行與聯成電腦、資策會推動「履歷鍍金計畫」。（左起）資策會教研所所長何玲玲、1111人力銀行總經理張篆楷、聯成電腦副總經理蔡天松。圖／1111人力銀行提供
1111人力銀行與聯成電腦、資策會推動「履歷鍍金計畫」。（左起）資策會教研所所長何玲玲、1111人力銀行總經理張篆楷、聯成電腦副總經理蔡天松。圖／1111人力銀行提供

因應數位轉型浪潮，AI人才需求已從科技業逐步擴及各行各業。根據1111人力銀行資料庫觀察，今年8月一般服務業AI相關工作機會數較去年同期成長43.4%，一般傳統製造業對AI人才的需求也成長42.5%，顯示企業對數位技能的重視持續升溫。

為協助求職者增加求職競爭力，1111人力銀行與聯成電腦、資策會推動「履歷鍍金計畫」，鼓勵學員將學習成果、專業技能與證照登錄至1111人力銀行履歷平台，讓個人能力被企業看見。目前已有逾千名學員響應，其中525名學員已回到1111人力銀行平台求職。

登錄的技能與證照涵蓋多元領域，其中AI人工智慧、程式設計及資訊技術相關項目占比近25%，相當於每4項登錄項目中就有近1項與數位技術相關，顯示AI人工智慧技能證照與數位能力已成為學習者強化履歷的重要方向。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，AI時代除了專業能力，是否具備AI應用技能也日益重要。平台透過相關AI工具協助凸顯求職者的能力，讓企業更容易看見人才優勢。

從學員登錄內容來看，技能與證照類型相當多元，涵蓋平面設計、數位行銷、影音剪輯、室內設計、辦公室應用、程式設計、AI人工智慧及外語等領域。這些項目橫跨創意設計、行銷傳播、資訊技術與語言溝通，反映數位時代企業對跨領域人才的多元需求，也顯示求職者在培訓過程中，不僅累積單一專業能力，更能依照自身職涯規劃培養複合型技能。透過登錄AI人工智慧技能證照及其他專業成果，學員能更具體地呈現自身學習歷程，增加企業辨識人才能力的機會。

資策會所長何玲玲指出，除了生成式AI工具的應用能力，AI資訊品質判斷與法規遵循也同樣重要。資策會透過AI能力護照記錄學習歷程、認證成果及相關經驗，協助學員掌握自身能力與精進方向。未來三方也將持續深化合作，拓展不同領域的培訓與認證，回應產業人才需求。

聯成電腦副總經理蔡天松表示，聯成電腦負責教育培訓，資策會提供第三方能力認證，1111人力銀行則協助人才接軌職場，三方串聯能讓學習成果獲得驗證，並進一步轉化為求職優勢。三方合作結合求職平台、教育培訓及能力評量與認證資源，串聯「培訓、認證、履歷、就業」的人才發展鏈。

履歷 求職 職缺

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