從科技島到資本島 凱基投信「敘事台灣」重新定調台灣的價值躍升

AI浪潮席捲全球，台灣憑藉完整科技供應鏈與產業競爭力，迎來一波成長契機。為協助投資人掌握AI驅動下的產業變革與投資機會，凱基投信響應金融監督管理委員會「臺灣周」系列活動，舉辦「敘事台灣」論壇，邀集凱基投信投資長歐陽渭棠及寬量國際執行長李鴻基共同解析台灣在AI時代的競爭優勢與投資機會。此外，論壇特別邀請知名主播方念華主持專業對談，與產業專家一起從全球資金流向與產業升級趨勢出發，共同為台灣的新定位定調，描繪台灣從「科技島」走向「資本島」的價值躍升。

凱基投信董事長丁紹曾致詞時表示，AI與半導體產業蓬勃發展，正帶動台灣產業與資本市場迎來典範轉移。預計2026年台灣上市櫃公司稅後淨利總額相較前一年度，將有逾2兆元的增長，隨著企業獲利成長、營運資金需求擴大，今年國內外資本市場籌資金額估達2.45兆元，可望創37年新高。資產管理產同樣展現強勁動能，截至今年9月底，國內投信管理資產規模達23.6兆元，近五年年複合成長率達26%，若以此成長率估算，五年後投信所管理的資產有望達到新台幣75兆元，顯示台灣邁向亞太資產管理中心極具發展潛力。

歐陽渭棠在論壇的開始即直球對決投資人最擔憂的「AI泡沫化」議題。他指出，AI浪潮具不可逆的長期趨勢，真正的應用爆發期才正要開始。回顧行動通訊與網際網路的發展歷程，科技產業初期皆由基礎建設帶動，隨後則透過「重量級」的應用創造龐大的經濟價值。如今AI正從生成式工具邁向AIAgent（AI代理），未來將進一步發展至Physical AI（實體AI），全球科技巨頭持續擴大資本支出，為掌握下一波應用商機及早卡位。

歐陽渭棠表示，台灣從先進製程、封裝測試到AI伺服器組裝，具備完整供應鏈，加上長期累積的技術實力與產業協作能力，形成難以被取代的競爭護城河。隨著AI需求持續擴張，台灣企業獲利有望延續成長、為台股長期表現提供基本面支撐。面對短期市場波動，建議投資人掌握長期產業發展趨勢，透過長期參與與股息再投入，追求時間複利累積資產的機會。

李鴻基則從國際資本市場角度指出，AI成長紅利正從大型科技龍頭向中小型企業擴散。以台灣為例，除了約50家AI相關大型企業，另有500家中小型企業，有望直接或間接受惠全球AI資本支出增加，受惠範圍更可望延伸至傳產。隨著AI持續發展，直至2036年台灣半導體供應鏈市值將有望成長十倍。受惠AI賦能，台股資金流動性充沛，市場資金蛻變成三分之一散戶、三分之一機構法人、三分之一海外投資人的黃金結構，台股也從收股息的市場，轉為追求資本利得。

論壇最後由方念華主持對談，與歐陽渭棠、李鴻基共同探討AI浪潮下的產業變革與投資新契機。雙方皆認同AI不只帶來新的投資機會，也改變企業的營運模式與人才配置；然而，隨著AI應用持續深化，台灣不僅有望鞏固全球科技供應鏈的關鍵地位，更可憑藉完整產業生態系與資本市場優勢，開創下一階段成長新局。