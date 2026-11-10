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新代斥資25億於蘇州、馬來西亞及印度擴產 明年首季陸續啟用

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新代總管理處總監黃芳芷。記者李珣瑛／攝影
新代總管理處總監黃芳芷。記者李珣瑛／攝影

受惠於AI與機器人加工需求成長，因應近期營運迎來爆發性成長，新代（7750）總管理處總監黃芳芷表示，已斥資25億於蘇州、馬來西亞印度擴產，新廠並將陸續於2027年首季陸續啟用。

黃芳芷說明指出，新代位於蘇州工業園區的蘇州二廠，預計明年2月搬遷，廠區總面積為一廠的二倍，啟用後將使新代在中國的總產能翻倍。她說，二廠是趁著當地房市與建置成本低迷時，由當地前三大建商競標興建，取得極具優勢的建置成本。

馬來西亞區域總部可望於明年2月7日完工、3 月正式啟動營運。將作為東南亞樞紐，支援印度、土耳其及整個東協（ASEAN）市場的需求。

在印度班加羅爾（Bangalore）的廠辦，已完成簽約付款，預計於明年1月20日盛大開幕，因應印度快速成長的工具機製造與市場需求。

黃芳芷表示，新代集團近年全球擴產總資本支出控制在25億元以內，維持輕資產營運模式。且廠房折舊採20年攤銷，對整體財報的折舊壓力極低（占營收不到 1%），不影響整體獲利表現。

馬來西亞 印度 西亞

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