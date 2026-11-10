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台股迎跌深後布局契機 郭修誠：掌握 AI、高息雙主軸

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2027年台股五大利多方向。大華銀投信／提供
2027年台股五大利多方向。大華銀投信／提供

華銀投信指數量化投資部門主管暨大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，近期市場波動主要來自美國對AI資料中心、能源使用及基礎建設審核等政策變數的擔憂，導致市場短期重新評價AI產業鏈。然而，從目前產業發展來看，AI需求並未消失，而是從「算力建設競賽」逐步進入「商業化獲利驗證」階段，AI長期成長趨勢仍相當明確。

郭修誠指出，近期市場最擔心的是資料中心建置進度放緩，但根據國內外研究機構分析，目前真正受到政策影響的建案比重有限，多數2027年AI資料中心容量已進入施工或完成融資階段，需求更多是遞延而非消失。包括Microsoft、Amazon、Google及Meta等全球大型雲端服務商，仍持續維持高規格AI資本支出規劃，顯示企業端對AI算力、推理運算及企業級應用需求仍相當強勁。

郭修誠認為，目前市場最大的變化，在於AI產業發展正從第一階段的基礎建設與硬體投資，逐步轉向第二階段的AI應用落地與企業獲利驗證。當市場焦點從「誰擁有最大模型」轉向「誰能最快透過AI創造獲利」，台灣供應鏈的重要性反而進一步提升。從先進製程、CoWoS先進封裝、ASIC客製化晶片、AI伺服器、散熱系統、高速傳輸到光通訊，台灣企業幾乎掌握全球AI供應鏈所有關鍵環節。

郭修誠指出，全球AI競賽已從晶片設計進一步延伸至先進封裝競賽，預估2026年先進封裝相關資本支出將逼近280億美元，而台積電在CoWoS先進封裝市場仍具主導地位。

郭修誠表示，從產業趨勢來看，目前AI最大的瓶頸並非需求，而是供給能力。包括先進製程、HBM記憶體及先進封裝產能仍持續吃緊，因此相關供應鏈獲利能見度仍優於市場平均。

本周市場另一大焦點，將聚焦鴻海、廣達、和碩及英業達四大EMS法說會。郭修誠指出，面對市場對AI投資降溫的疑慮，投資人最關心三件事：

第一，客戶AI訂單是否調整；

第二，美國資料中心擴產進度是否改變；

第三，企業資本支出是否出現下修。

若法說會內容顯示客戶需求仍穩健，將有助市場重新建立對AI產業鏈的信心。

此外，近期包括AI伺服器龍頭廠商財報與外資報告仍維持正向看法。例如AI伺服器相關供應鏈出貨動能持續增長，ASIC伺服器、GPU伺服器以及雲端客戶需求皆維持成長趨勢。

郭修誠表示，面對市場波動，投資策略應回歸企業基本面。相較於純題材操作，目前市場資金更重視企業獲利能力、現金流及配息能力。00918追蹤臺灣優利高填息30指數，透過高股利率、獲利能力及填息紀錄等條件篩選企業，相對有助提升投資組合抗震能力。

尤其目前AI產業仍處於長期成長周期，而00918成分股涵蓋半導體、電子、金融及高現金流企業，可同時掌握AI產業紅利與收益需求。

郭修誠認為，本波市場修正更多反映評價面與情緒面調整，而非基本面反轉。當市場逐漸消化資料中心政策疑慮後，資金有機會重新回流具競爭優勢與獲利成長能見度的企業。

郭修誠表示，2026年第4季至2027年台股後市仍維持中性偏多看法，看好AI、高效能運算、先進封裝及高股息題材持續扮演市場主流。

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