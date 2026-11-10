韓股修正浮現投資價值 鎖定三星、SK 海力士掌握 AI 記憶體黃金十年

近期全球科技股受到美國AI資料中心監管討論、能源供應及資本支出效益檢視等議題影響，市場波動有所升溫，韓國股市亦同步受到短線資金調節影響。大華韓國KOSPI 50（009829）經理人賴昱廷觀察表示，AI產業鏈需求仍維持強勁成長，尤其高頻寬記憶體（HBM）供需持續吃緊，讓韓國在全球AI供應鏈中的戰略地位進一步提升。

賴昱廷指出，近期市場雖然擔心美國部分州政府對AI資料中心建設、電力供應及環評審核趨於嚴格，但目前觀察相關議題主要影響建設時程，而非終端需求消失。包括Microsoft、Amazon、Google與Meta等全球主要雲端服務商，仍維持龐大AI資本支出計畫，顯示AI產業長期成長趨勢並未改變。

賴昱廷分析表示，目前AI產業最大的變化，在於市場已逐步從「算力軍備競賽」邁向「商業化獲利驗證」階段。過去市場聚焦GPU與大型語言模型競爭，但隨AI應用加速落地，包括企業AI、Agent、AI搜尋及智慧製造等應用大幅增加，記憶體的重要性正快速提升。

尤其AI模型規模持續擴大，對資料傳輸速度及運算效率要求同步提高，使HBM成為AI基礎建設不可或缺的核心零組件。賴昱廷認為，未來AI算力成長與HBM需求將高度連動，而韓國則掌握全球最重要的HBM供應能力。

目前全球HBM市場主要由三星電子與SK海力士主導，其中SK海力士更持續受惠於AI伺服器需求爆發。賴昱廷指出，隨著輝達、AMD及大型雲端業者下一代AI產品持續推出，HBM供給仍維持結構性吃緊，市場供不應求情況有機會延續至2027年甚至更久。

賴昱廷表示，若把AI產業比喻為人體，GPU是大腦，HBM就是維持運作的血液。當全球AI資料中心持續擴張、模型參數持續成長，HBM的重要性將愈來愈高，而韓國正掌握這項最關鍵的戰略資源。

除了AI產業受惠外，韓國總體經濟基本面也逐步改善。賴昱廷預估，受惠半導體出口回溫及企業投資成長，韓國未來兩年出口與企業獲利可望維持成長動能。尤其三星電子及SK海力士獲利預估持續上修，有助支撐韓股評價面表現。

值得注意的是，韓股過去常被視為景氣循環市場，但在AI時代來臨後，半導體與記憶體產業的重要性已大幅提升。尤其韓國企業在全球記憶體產業具有高度市占率與技術門檻，未來可望持續受惠AI需求成長帶來的產業升級紅利。

從評價面來看，賴昱廷認為，近期韓股隨全球科技股修正後，投資價值反而逐步浮現。回顧過去歷史經驗，每當韓股受到外部事件衝擊而出現較大幅度拉回，但產業基本面未受破壞時，後續往往伴隨顯著反彈行情。目前AI需求、HBM供需與半導體景氣循環均未出現反轉跡象，因此對韓股維持中性偏多看法。對於看好AI長期趨勢的投資人而言，009829高度聚焦韓國最具競爭力權值企業，其中，三星電子與SK海力士占比接近七成，能直接掌握全球AI記憶體及半導體產業成長趨勢。相較透過海外複委託投資韓股，009829提供更便利的參與方式，也有助於分散單一市場風險。

賴昱廷表示，未來全球AI競爭已不再只是晶片競爭，而是整個供應鏈生態系競爭。當市場逐步進入AI商業化獲利階段，掌握關鍵零組件供應能力的企業將更具競爭優勢。韓國半導體龍頭企業可望持續受惠於AI發展浪潮。