蘋果進擊機器人 鴻準有望成為大贏家

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

蘋果自主開發的人形機器人「大腦」問世，並於公司機器人研究專案官網（Apple AIML Research）大秀成果，單次任務測試平均成功率超過九成，意味蘋果正加速開發機器人產品並且有重大突破，台廠當中，鴻準（2354）有望成為大贏家，拿下蘋果機器人大單，台達電（2308）也可望沾光。

蘋果人形機器人「大腦」，讓機器人具備思考、推論與理解能力，在輝達、特斯拉等等科技巨頭大推機器人之際，蘋果有後來居上態勢。近期全球AI大咖陷入AI估值重估壓力之際，蘋果滿手現金，業界看好有望逆勢突圍，在人形機器人市場大顯身手，進一步帶來更多商機與訂單。

以台廠來看，鴻準以模具、機構件、機殼起家，過去也曾負責製造、組裝鴻海集團自用的「FoxBot」機器人，具有量產經驗，也曾透過子公司斥資3,000萬美元，入股香港機器人公司博歌科技，被市場認為是未來AI機器人概念股之一，有望成為蘋果揮軍人形機器人第一梯隊夥伴，迎來大單。

鴻準已定下新目標，衝刺機器人與AI，目前正針對機器人的精進材料應用與表面處理等相關技術進行研發，期盼能掌握市場先機。

台達電方面，近年來持續加碼機器人研發，去年也成立機器人研究院，投入機器人相關技術研發，並攜手輝達開發相關解決方案，目前已布局馬達、驅動器、控制器、感測及編碼器等關鍵零組件，可從零組件、機器人模組一路向上整合至控制及AI軟體。

根據蘋果在其機器人研究專案官網展示的文件與影片，藉由旗下研發的人形機器人自主控制系統（即機器人大腦）「HALO」搭載在大陸機器人巨頭宇樹的G1機器人產品，成功讓機器人不只能理解人類指令，還能依據陌生環境調整動作，自主完成推箱子、坐椅子及穿越障礙物等任務。

根據蘋果揭露的資料，HALO的核心設計是將機器人的控制流程拆分為任務編排、動作生成與動作追蹤三個層次，分別處理指令理解、全身動作規劃及實際關節控制，讓機器人將模擬環境中學到的動作，應用於未曾事先掃描或建圖的真實空間，降低機器人對特定環境的依賴，這是當下機器人領域一大突破。

蘋果研究團隊並選擇六個未經事先掃描或建圖的真實環境，進行360次單項任務測試，平均成功率高達91%；另外也針對三種複合任務各進行十次測試，平均成功率也達七成。

蘋果研究團隊也在本次研究中使用250顆輝達的H100 GPU，耗時約48小時才完成訓練資料的合成，接著透過動作感生成器進行模仿的學習，這部份則使用64顆B200 GPU，而動作追蹤器則透過強化學習的方式訓練，約使用四顆H100 GPU。

鴻準 蘋果 機器人

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