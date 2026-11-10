上銀、雅特力有喜 跟著蘋果搶機器人商機

蘋果端出自行開發的人形機器人大腦「HALO」，並搭載在大陸機器人巨頭宇樹的產品大秀成果，業界驚艷，也讓宇樹更受矚目。業界看好，宇樹未來也將成為蘋果機器人關鍵夥伴，上銀（2049）、雅特力-KY（6907）等宇樹供應鏈跟著衝鋒。

「HALO」能讓人形機器人完美達成推箱子、坐椅子及穿越障礙物等任務，關節等機器人關鍵零組件更顯重要，這部分正是上銀的強項。上銀供應的產品，主要應用於人形機器人下肢的小型滾珠螺桿及線性滑軌。

上銀布局人形機器人關鍵零組件近期有重大突破，該公司與美系大廠人形機器人合作，相關零組件已開始分批出貨，為台灣供應鏈跨入人形機器量產新階段揭開序幕。另一方面，日本人形機器人大廠供應鏈也開始與上銀接觸，積極洽談合作計畫。

至於上銀與美國新創公司合作開發的新一代具AI視覺功能的雙臂八軸物流機器人，因設計規格變更，預計近期重新送樣測試，最快2027年進入小批量生產。

上銀近幾年加速拓展機器人領域，除了與美系大廠合作之外，也積極拓展日本、中國大陸市場，預估今年整體機器人營收比重將超過12%，明年隨人形機器人關鍵零組件出貨放量，比重還會持續增加。

雅特力也是外界點名宇樹協力廠，供應微控制器（MCU），但公司沒有對外揭露或證實客戶相關訊息。

人形機器人的關節部分，雅特力提到，主要有兩大塊，一個是精密減速機，這是機構或機械部分，而在電子部分有高效能CPU及相關MCU等，這是關節電機的主控中心，該公司已從第3季開始批量出貨相關產品給關節電機的方案商，明年有機會出量達百萬顆以上。

靈巧手方面，有一類是利用微型馬達及減速器，放在機器人手指頭的關節，成本與難度較高，雅特力在這塊領域已有不少導入設計進去。連桿型方面，每個主動驅動的自由度就需要一顆MCU，因此一個機器人手掌可能就需要22顆MCU，該公司的產品已獲多家客戶導入並試產。