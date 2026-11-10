聽新聞
0:00 / 0:00

最親台的美國科技業CEO黃仁勳面臨下台危機…台鏈怕爆

經濟日報／ 記者鐘惠玲蕭君暉／台北報導
輝達是台灣科技業歷來最友好、最親密的夥伴，如今輝達執行長黃仁勳身陷婚外情風暴，且對象疑似是中國間諜，台灣輝達協力廠最擔心的是，若黃仁勳因此事不再擔任輝達執行長，或暫時離開輝達決策層，恐讓輝達與台灣及台鏈出現微妙的化學變化。 聯合報系資料照
輝達是台灣科技業歷來最友好、最親密的夥伴，如今輝達執行長黃仁勳身陷婚外情風暴，且對象疑似是中國間諜，台灣輝達協力廠最擔心的是，若黃仁勳因此事不再擔任輝達執行長，或暫時離開輝達決策層，恐讓輝達與台灣及台鏈出現微妙的化學變化。 聯合報系資料照

輝達是台灣科技業歷來最友好、最親密的夥伴，如今輝達執行長黃仁勳身陷婚外情風暴，且對象疑似是中國間諜，台灣輝達協力廠最擔心的是，若黃仁勳因此事不再擔任輝達執行長，或暫時離開輝達決策層，恐讓輝達與台灣及台鏈出現微妙的化學變化。

在AI大鳴大放之前，蘋果是台灣科技業最大的訂單來源與成長動能，但iPhone、iPad、MacBook等蘋果硬體橫掃全球市場，蘋果相關執行長包括賈伯斯、庫克，都從未正式到訪台灣，只有前任營運長傑夫·威廉斯（Jeff Williams）與現任營運長薩比·汗（Sabih Khan）曾來台拜會台積電與鴻海等夥伴。

2022年底，隨著Open AI採用輝達的AI晶片平台，發布大語言模型ChatGPT，引爆全球AI浪潮，黃仁勳頓時成為AI時代硬體的領頭羊，以一代教主身分，帶領台灣供應鏈衝刺AI產業，為台灣科技產業再造新時代榮景。

環顧美國科技巨頭，沒有一個CEO像黃仁勳這樣常到訪台灣，甚至全輝達都反對的狀況下，他力排眾議，堅持要把海外總部設在台灣，當然，這與他台灣出身有關，不過，同樣是台灣出身的超微執行長蘇姿丰，也沒有像黃仁勳這麼勤跑台灣。

黃仁勳對台灣科技產業的貢獻，是把台灣科技業的產值拉高，過去在PC時代，台灣科技業致力降低成本，但是在AI時代，台灣科技業專注的是把尖端產品做出來，帶動營收與獲利同步創新高。

黃仁勳不僅對台灣科技廠商的業績貢獻巨大，對股價也有強力拉抬作用，沒有一位CEO會把供應鏈廠商放在自己演講的背板上，而且多次公開宴請供應鏈廠商，就是要拉抬廠商的股價跟著業績同步上揚。

黃仁勳每年幾乎都會造訪台灣數次，最近一次在今年8月下旬快閃，被民眾目擊出現在台北街頭購物。據了解，當時他主要前來與台積電創辦人張忠謀聚餐。前一次則是在今年的台北國際電腦展期間，擔綱自家GTC Taipei主題演講，並舉行全球媒體問答，同時現身為合作夥伴站台。更早前則是今年初來台參與輝達台灣分公司尾牙。

黃仁勳 輝達 鴻海

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「單純婚外情或許不會下台」！陳嘉偉：黃仁勳若涉國安恐失大位…台廠合作恐受衝擊

黃仁勳捲婚外情風波！輝達供應鏈恐受影響…台積電、鴻海、緯創成觀察焦點

【專家之眼】黃仁勳的桃色風暴 揭開AI霸權的國安危機

整理包／黃仁勳婚外情時間軸：黃樂是誰、川普為何早知情、輝達會換執行長嗎？

相關新聞

最親台的美國科技業CEO黃仁勳面臨下台危機…台鏈怕爆

輝達是台灣科技業歷來最友好、最親密的夥伴，如今輝達執行長黃仁勳身陷婚外情風暴，且對象疑似是中國間諜，台灣輝達協力廠最擔心的是，若黃仁勳因此事不再擔任輝達執行長，或暫時離開輝達決策層，恐讓輝達與台灣及台鏈出現微妙的化學變化。

智慧經營／新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈 新思維擘劃公益藍圖

新光人壽慈善基金會成立43年，累積捐贈金額超過50億元，公益版圖從早期急難救助、弱勢關懷，逐步拓展至高齡照護、女性健康、環境永續及國際交流。新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈表示，公益不能只是單向給予金錢，更重要的是運用有限資源，創造長遠的社會影響力。她提出未來三年科學化、五年國際化、十年推動制度改變的發展藍圖，希望讓基金會成為串聯企業、民間與政府的公益平台。

數位沛方／營運計畫書 六面向健檢

2026年已經進入最後兩個月，多數企業在這個時間點，應該開始規劃新年度的營運計畫，但在寫年度營運計畫之前，還有個很重要的工作，就是先盤點今年的狀況，再去規劃明年的發展，否則很容易會變成是一個喊口號但達不到的計畫書。

老園丁耕讀筆記／企業經營的飛行智慧

周末，姪兒夫婦帶著孩子，邀我們一起到河濱公園走走。幾個孩子正在草地上奔跑，天空剛好飛過一架飛機。七、八歲的姪孫抬起頭，好奇地問爸爸：「飛機那麼重，為什麼會飛？為什麼不會掉下來？」

商業興觀點／服務業三招 應對人才擠出效應

台灣憑藉半導體與AI產業蓬勃發展，經濟屢創新高，一片欣欣向榮。然而，走進街頭巷尾，餐廳店門口掛著「誠徵正職」、飯店因缺工限縮住房率的現象卻層出不窮。國家變有錢了，內需服務業卻陷入前所未有的「缺工海嘯」。這背後除了少子化，更關鍵的原因在於科技業磁吸所產生的「人才擠出效應」。

四力齊發 出口板塊明顯位移

財政部昨天公布十月出口統計，從出口地區來看，五大市場年增率都超過四成，而且對美國、日本以及歐洲的出口值都是攻上新高峰，其中對美出口金額來到三二九點三億美元，首度超越三百億美元大關，年增率為百分之五十五點九。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。