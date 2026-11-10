台達電10月營收月增14% 訂單能見度高

電源龍頭台達電（2308）昨（9）日公布10月合併營收746.66億元，創單月歷史新高，主要受惠AI資料中心電源等應用強勁成長，月增14.2%，年增30.1%。

台達電董事長鄭平日前表示，因應上游材料上漲，已與客戶協商價格，陸續於本季到明年第1季反映，看好本季營收比第3季好，毛利率則不會比第3季差。

台達電前十月合併營收6,143.34億元，比去年同期增加36.3%。

外界預期，台達電本季營收力拚連三季改寫新猷，單季營收將首度突破2,000億元大關。

儘管外界對AI資料中心建置出現不少雜音，鄭平認為，因為缺材料及缺產能，整體訂單能見度仍很高。

鄭平分析，資料中心建置不是一、兩季，而是很多年，也因為缺材料、缺電、缺工等因素，資料中心建置不是每一季都這麼平順，尤其AI資料中心用電量大，估計AI資料中心用掉的電占全球用電1.5%，相當於德國一個國家的用電量，缺電也拖住資料中心建置，每個世代AI晶片推出，不論效率提升或減少轉換次數，也帶來很多商機及技術提升。

台達電原本預期，今年來自AI相關營收占比達25%（以電源為主），其中，第3季光是來自液冷散熱營收貢獻250億元，營收占比13%，全年液冷相關營收占比估達13%，合計全年來自AI資料中心的營收比重將達50%。

因應客戶訂單需求，台達電全球布局再添新要角，鄭平日前證實，最新投資據點落腳馬來西亞檳城，預計未來五年，馬來西亞擴產規模將複製泰國模式。

台達電昨天股價跌深反彈，及國安基金進場護盤力挺下，收漲停價1,160元，上漲105元。投信法人連三買，外資連八賣。