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宇樹將成為蘋果機器人關鍵夥伴 上銀、雅特力跟進搶商機

經濟日報／ 記者宋健生鐘惠玲／台中、台北報導

蘋果端出自行開發的人形機器人大腦「HALO」，並搭載在大陸機器人巨頭宇樹的產品大秀成果，業界驚艷，也讓宇樹更受矚目。業界看好，宇樹未來也將成為蘋果機器人關鍵夥伴，上銀（2049）、雅特力-KY（6907）等宇樹供應鏈跟著衝鋒。

「HALO」能讓人形機器人完美達成推箱子、坐椅子及穿越障礙物等任務，關節等機器人關鍵零組件更顯重要，這部分正是上銀的強項。上銀供應的產品，主要應用於人形機器人下肢的小型滾珠螺桿及線性滑軌。

上銀近幾年加速拓展機器人領域，除了與美系大廠合作之外，也積極拓展日本、中國大陸市場，預估今年整體機器人營收比重將超過12%，明年隨人形機器人關鍵零組件出貨放量，比重還會持續增加。

雅特力也是外界點名宇樹協力廠，供應微控制器（MCU），但公司沒有對外揭露或證實客戶相關訊息。

在機器人的關節部分，雅特力提到，主要有兩大塊，一個是精密減速機，這是機構或機械部分，而在電子部分有高效能CPU及相關MCU等，這是關節電機的主控中心，該公司已從第3季開始批量出貨相關產品給關節電機的方案商。

上銀 特力 蘋果 宇樹科技

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