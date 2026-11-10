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Google推兩款新TPU擴大搶食AI商機 台積電跟著吃補

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
Google 9日宣布推出兩款新自研張量處理器（TPU）「TPU 8TX」與「TPU 8I Max」，全面擴大搶食AI商機。 路透
Google 9日宣布推出兩款新自研張量處理器（TPU）「TPU 8TX」與「TPU 8I Max」，全面擴大搶食AI商機。 路透

Google昨（9）日宣布推出兩款新自研張量處理器（TPU）「TPU 8TX」與「TPU 8I Max」，全面擴大搶食AI商機。

業界分析，Google第八代TPU家族從尖端製程到系統級封裝，目前綁定台積電（2330）生態系，隨著Google持續擴大相關產品線陣容，並獲得更多大廠採用，台積電跟著吃補。

Google Cloud AI與運算基礎架構副總裁暨總經理Mark Lohmeyer表示，Google過去每兩年或一年推出一款AI晶片的周期將加速，現在已達到「單年度推出四款專用系統」的境界，以極速迭代的硬體研發能量，因應市場需求。

Google上半年才推出針對超大規模訓練的TPU 8T與著重低延遲推論的TPU 8I，如今再度拓展第八代TPU家族，推出TPU 8TX與TPU 8I Max，達成一年內發表四款TPU系統的里程碑。

業界分析，AI技術發展重心由「紀錄系統（Systems of Record）」跨入能與企業ERP、資料庫連動並自主採取行動的「行動系統（Systems of Action）」，底層運算負載倍數暴增。

Google兩款新晶片各具戰略定位。TPU 8TX主打全鏈路機密推論，是首款整合硬體機密運算特性的TPU系統，與負責系統控制的超微x86處理器架構深度整合。晶片透過端到端PCIe鏈路硬體加密與身分認證，確保金融、醫療或嚴格監管行業在推論過程中，模型權重與私有資料均處於隔離受保護狀態；同時導入全新網路拓撲架構Boardfly，將晶片間的通訊直徑縮小超過50%，讓推論延遲較前代大幅減半。

TPU 8I Max主打承載巨量文件、代碼庫與並行代理流程設計，採用雙晶片封裝架構，於單一模組內整合兩顆8I晶片，提供高達17.2 TB／s的記憶體頻寬（提升二倍）、768 MB片上SRAM（提升二倍）與384GB的HBM（增加33%），在相同的機架空間與能耗條件下，帶來優於TPU 8I 兩倍的運算密度與數據吞吐能力。

Google強調，未來的運算架構已非單純比拚加速器顆數，而是矽晶片、網路互聯、記憶體頻寬與排程軟體的全方位整合設計。新晶片與加速軟體將全面於Google Cloud上線，為全球企業構築兼具頂級效能、彈性調度與高合規標準的次世代AI基礎設施。

Google 台積電 晶片 處理器

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