日醫藥集團4.6億入股永昕

輝達是台灣科技業歷來最友好、最親密的夥伴，如今輝達執行長黃仁勳身陷婚外情風暴，且對象疑似是中國間諜，台灣輝達協力廠最擔心的是，若黃仁勳因此事不再擔任輝達執行長，或暫時離開輝達決策層，恐讓輝達與台灣及台鏈出現微妙的化學變化。

2026-11-10 01:31