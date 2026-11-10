聽新聞
0:00 / 0:00
日醫藥集團4.6億入股永昕
永昕（4726）昨（9）日宣布，日本大型醫藥集團Alfresa Holdings（AFH）將斥資約4.6億元，以每股26元、溢價約24%參與私募，取得永昕增資後約7.9%股權。
根據協議，雙方並將攜手日本兩家生技公司，擴大投資日本生物藥製造基地，搶攻亞洲生物藥委託開發暨製造（CDMO）商機。
AFH為日本大型醫藥通路與物流集團，年營收超過3.1兆日圓，業務涵蓋醫藥製造、批發及零售。此次策略入股，將有助永昕結合日本在地通路及產業資源，加速拓展國際市場。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。