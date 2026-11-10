聽新聞
0:00 / 0:00

華碩10月營收再度超越千億元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

PC品牌大廠華碩（2357）昨（9）日公布今年10月營收，伺服器業務在出貨動能強勁及遞延訂單陸續完成交貨認列的雙重挹注下，帶動華碩單月營收再度衝上千億大關，10月1,076.2億元，月增10.7%、年增62.3%，創下單月營收歷史新高；累計前十月集團營收為8,500.56億元，年增41.1%，亦登頂。

在品牌營收方面，華碩為1,021.72億元，月增12.5%、年增62.9%；累計前十月品牌營收為7,960.67億元，年增41.7%。

華碩表示，伺服器在出貨動能強勁及遞延訂單陸續完成交貨認列的雙重挹注下，帶動營收顯著成長，10月集團與品牌營收皆突破千億，同創歷史新高。

AI伺服器為華碩今年主要增長動能。華碩先前上調今年全年AI伺服器營收成長目標，由原訂100％調高至150％。華碩預計，未來一至二年伺服器成長會更龐大，目標PC、伺服器等業務同步成長，甚至超越整體產業表現。

華碩 伺服器

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

華碩營收／10月創新高 AI 伺服器出貨強勁

國巨營收／10月175.97億元創新高、年增55% AI需求續旺添動能

朋億營收／10月13.36億元、年增89.4％ 為同期新高

崇越10月營收81.9億元創新高 前十月超越去年全年

相關新聞

最親台的美國科技業CEO黃仁勳面臨下台危機…台鏈怕爆

輝達是台灣科技業歷來最友好、最親密的夥伴，如今輝達執行長黃仁勳身陷婚外情風暴，且對象疑似是中國間諜，台灣輝達協力廠最擔心的是，若黃仁勳因此事不再擔任輝達執行長，或暫時離開輝達決策層，恐讓輝達與台灣及台鏈出現微妙的化學變化。

蘋果秀機器人大腦 人形產品出現重大突破 鴻準受惠將拿下大單

蘋果自主開發的人形機器人「大腦」問世，並於公司機器人研究專案官網（Apple AIML Research）大秀成果，單次任務測試平均成功率超過九成，意味蘋果正加速開發機器人產品並且有重大突破，台廠當中，鴻準有望成為大贏家，拿下蘋果機器人大單，台達電也可望沾光。

宇樹將成為蘋果機器人關鍵夥伴 上銀、雅特力跟進搶商機

蘋果端出自行開發的人形機器人大腦「HALO」，並搭載在大陸機器人巨頭宇樹的產品大秀成果，業界驚艷，也讓宇樹更受矚目。業界看好，宇樹未來也將成為蘋果機器人關鍵夥伴，上銀、雅特力-KY等宇樹供應鏈跟著衝鋒。

Google推兩款新TPU擴大搶食AI商機 台積電跟著吃補

Google昨（9）日宣布推出兩款新自研張量處理器（TPU）「TPU 8TX」與「TPU 8I Max」，全面擴大搶食AI商機。

台達電10月營收月增14% 訂單能見度高

電源龍頭台達電昨（9）日公布10月合併營收746.66億元，創單月歷史新高，主要受惠AI資料中心電源等應用強勁成長，月增14.2%，年增30.1%。

AI伺服器、高階應用需求暢旺 被動元件雙雄10月營收大躍進

AI伺服器與高階應用需求暢旺，被動元件指標廠國巨、華新科10月營收繳出亮眼成績，國巨以175.97億元再創單月歷史新高，華新科44.7億元則登上歷年同期次高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。