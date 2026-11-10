華碩10月營收再度超越千億元

PC品牌大廠華碩（2357）昨（9）日公布今年10月營收，伺服器業務在出貨動能強勁及遞延訂單陸續完成交貨認列的雙重挹注下，帶動華碩單月營收再度衝上千億大關，10月1,076.2億元，月增10.7%、年增62.3%，創下單月營收歷史新高；累計前十月集團營收為8,500.56億元，年增41.1%，亦登頂。

在品牌營收方面，華碩為1,021.72億元，月增12.5%、年增62.9%；累計前十月品牌營收為7,960.67億元，年增41.7%。

華碩表示，伺服器在出貨動能強勁及遞延訂單陸續完成交貨認列的雙重挹注下，帶動營收顯著成長，10月集團與品牌營收皆突破千億，同創歷史新高。

AI伺服器為華碩今年主要增長動能。華碩先前上調今年全年AI伺服器營收成長目標，由原訂100％調高至150％。華碩預計，未來一至二年伺服器成長會更龐大，目標PC、伺服器等業務同步成長，甚至超越整體產業表現。