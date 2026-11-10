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AI伺服器、高階應用需求暢旺 被動元件雙雄10月營收大躍進

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
AI伺服器與高階應用需求暢旺，被動元件指標廠國巨、華新科10月營收繳出亮眼成績。被動元件示意圖。圖／聯合報系資料照片
AI伺服器與高階應用需求暢旺，被動元件指標廠國巨、華新科10月營收繳出亮眼成績。被動元件示意圖。圖／聯合報系資料照片

AI伺服器與高階應用需求暢旺，被動元件指標廠國巨（2327）、華新科（2492）10月營收繳出亮眼成績，國巨以175.97億元再創單月歷史新高，華新科44.7億元則登上歷年同期次高。

法人指出，兩家公司受惠特殊規格產品需求增溫，加上產品組合與定價優化，營運成長動能延續，高階應用成為第4季對抗傳統淡季的重要支撐。

國巨昨（9）日公告10月合併營收175.97億元，月增3.1%、年增55%；累計前十月營收1,497.51億元，年增38.3%。若以美元計價，10月營收月增1.8%、年增48%，前十月年增35.6%，反映排除匯率因素後，業務仍維持強勁成長。

國巨總經理暨執行長王淡如先前於法說會上表示，過往第4季營收通常低於或持平第3季，今年AI需求持續強勁，預期單季營收可望微幅季增，毛利率及營業利益率也估計略優於第3季，全年營收與獲利力拚集團歷史新高。

接單方面，國巨第3季訂單出貨比（B／B Ratio）接近2，特殊品優於標準品，AI相關鉭質電容與積層陶瓷電容（MLCC）需求尤其突出，且公司第3季AI應用營收占比已由前一季16%提高至近兩成，並與部分大客戶達成長約協議，客戶積極確保明年供貨，凸顯高階產品需求延續性。

華新科10月營收44.7億元，受到工作天數減少影響，月減8.6%，仍較去年同期大增57.1%；累計前十月營收393億元，年增28.7%。華新科說，AI、資料中心及汽車電子需求強勁，搭配產品組合與定價持續優化，帶動單月及累計營收較去年成長。

華新科先前說明，市場需求維持向上，出貨動能與訂單能見度均佳，尤其AI相關被動元件需求較強，公司持續聚焦高附加價值與特殊規格產品，爭取高階應用商機。

從產業趨勢觀察，AI伺服器規格升級，帶動電容、電阻用量與產品價值提升，被動元件業者成長動能進一步朝高階應用靠攏，華新科已針對部分電阻、電容調整價格，反映原料成本及供需變化。

被動元件 營收 國巨

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