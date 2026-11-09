Google擴展第8代TPU陣容 迎AI代理算力爆發期

人工智慧算力競賽白熱化，科技巨擘紛紛加速自研晶片節奏。Google今天宣布擴展第8代張量處理器（TPU）晶片系統陣容，新增專為安全與機密推論打造的TPU 8tx，以及專為龐大脈絡視窗（context windows）與最高單機櫃運算密度設計的TPU 8i Max。

這也是Google首次在同一年內推出4款TPU系統，全力迎戰AI代理（Agent）時代的算力挑戰。

早期Google自研TPU的節奏約為每2年推出1款，隨後縮短至每年1款或2款。今年4月在Google Cloud Next大會上，Google推出專為大規模訓練打造的TPU 8t與即時推論設計的TPU 8i，如今再度擴充產品線，單一年度內接連發布4款TPU，展現圍繞自研晶片打造人工智慧超級電腦（AI Hypercomputer）系統的研發能量。

Google在官方部落格發文指出，打造一套「系統」與研發「新晶片」截然不同。晶片製造受實體物理與製造週期限制需耗費數年，但Google十多年前就把TPU設計為模組化架構，讓工程團隊能在短短幾個月內，圍繞既有晶片快速調整封裝、高速記憶體、光學網路與安全機制，跟上AI軟體演進步調。

Google Cloud運算與AI基礎架構副總裁暨總經理羅梅爾（Mark Lohmeyer）在一場媒體簡報會中分析，生成式AI正經歷關鍵轉變，在推論端，技術已從最初人類與模型單次問答的對話階段，跨入系統自主拆解任務、運用內部工具與撰寫程式碼的「智慧代理時代」。

羅梅爾指出，這項變革帶來3大轉變。首先是運算規模從人類層級邁向「代理規模」（agent scale），單一請求即可觸發背後成百上千次操作，算力需求呈現10倍至1000倍暴增；其次，AI從被動檢索的記錄系統進化為主動執行的行動系統，引發嚴格的安全與法規要求；最後，代理在長時間任務中需持續存取並維護龐大的文件與程式碼檔案，使記憶體頻寬與百萬詞元（Token）規模的脈絡處理能力面臨嚴峻考驗。

面對算力痛點，Google不再仰賴單一通用規格，而是針對不同工作負載量身打造系統配置。

新亮相的TPU 8tx針對安全與機密推論進行最佳化，也是首款具備硬體級機密運算（ConfidentialComputing）特性的TPU，採用與TPU 8t相同的矽晶片並搭配第5代超微（AMD）EPYC CPU主機，將安全機制直接內建於硬體層中，確保敏感資料與模型權重在處理與活躍使用狀態下，全程受到保護與維持隔離。

另一款TPU 8i Max則瞄準長脈絡作業與重度代理工作負載，旨在突破「記憶體高牆」（memorywall）。Google將2顆低延遲的TPU 8i晶片整合封裝在單一模組上，實現雙倍運算能力、雙倍靜態隨機存取記憶體（SRAM）與雙倍高頻寬記憶體（HBM）頻寬，在現有機櫃空間容納2倍的矽晶片，大幅提升資料中心每平方英尺與每瓦電力的運算密度。

除了硬體系統升級之外，Google也同步推出AgentCompute Engine軟體，能在幾毫秒內自動暫停閒置的AI代理工作階段，並將工作記憶體移出晶片，消除代理等待外部工具或人類反饋時的算力浪費。