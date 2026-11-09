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同欣電擬砸近20億元 收購新加坡GTC全數股權

中央社／ 台北9日電

半導體構裝廠同欣電晚間召開重大訊息說明會宣布，董事會決議通過將以協議安排（Scheme of Arrangement）方式，收購新加坡上市公司寰邦科技GTC（Global TestingCorporation Limited）100%股權，推動GTC私有化下市。

同欣電說明，此次協議安排對價每股新加坡幣2.3元，較GTC最後交易日前一個月內（含最後交易日）每股股票成交量加權平均價格溢價約129.31%，預計取得GTC普通股共3335萬1527股。粗估同欣電此次交易總金額約新加坡幣7671萬元（約新台幣19.6億元）。

同欣電表示，本次交易將在GTC股東臨時會決議通過，並取得台灣經濟部投資審議司、新加坡證券交易所及新加坡法院核准後完成。

同欣電指出，透過收購及後續GTC私有化下市，將為同欣電帶來更大經營彈性，更有效率將GTC現有業務納入同欣電，進行全球管理與發展整合。

同欣電指出，隨著光通訊、功率半導體、混合訊號、射頻元件等應用市場持續發展，半導體產品複雜度及技術門檻日益提高，全球客戶對封裝及測試一站式整體解決方案需求持續增加，此次收購可推動同欣電從傳統封裝製造商，轉型為全方位封裝與測試整合服務商。

同欣電表示，收購後將結合GTC成熟半導體測試技術、測試平台、工程能力、生產產能、既有客戶基礎及專業技術團隊，與同欣電現有封裝技術及資源深度整合，發揮雙方互補優勢。

根據資料，GTC於2004年在新加坡成立，2005年起在新加坡證券交易所上市。GTC及GTC子公司核心業務主要為半導體產業提供晶圓測試（Wafer Sorting）及成品測試（Final Testing）等測試服務，聚焦消費性電子產品與通訊設備中所使用的邏輯及混合訊號半導體。

半導體 新加坡 溢價

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