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台灣太空國際年會 鐳洋秀黑鳶系列8U立方衛星等比例模型

中央社／ 台北9日電

台灣太空國際年會（TASTI 2026）今天登場，鐳洋科技表示，此次參展以「空地一體衛星通訊系統」為主軸，展出Ka頻段8×8主動陣列天線、Ku頻段衛星通訊地面設備，以及承接國家太空中心（TASA）新創追星計畫所開發的黑鳶系列8U立方衛星等比例模型。

鐳洋科技說明，此次參展從衛星在軌運作成果，到負責訊號收發的天線與地面終端，呈現鐳洋從太空端到地面端的技術布局。

鐳洋科技表示，將自主研發的衛星通訊技術帶入實際在軌環境驗證。8U立方衛星搭載鐳洋自研Ku頻段天線模組，支援最高40 MHz頻寬，並透過LoRa物聯網通訊技術，同時接收多台設備傳回的感測器資料。黑鳶系列第1、第2顆衛星目前均在軌運作，已與多個海內外地面站維持穩定通聯，並完成後續星間通訊所需的姿態控制驗證；第3、第4顆衛星正進行各項整合測試，為後續發射做準備。

地面端設備方面，鐳洋展出Ka頻段8×8主動陣列天線，採用高整合度射頻前端架構，具備高頻電子波束控制能力，並兼顧系統小型化設計；Ku頻段衛星通訊地面設備則整合鐳洋自有陣列天線與射頻前端產品，已完成地面端系統建置及通訊鏈路驗證。

鐳洋科技董事長王奕翔表示，鐳洋長期深耕射頻技術，並將自主研發能力逐步延伸至衛星通訊。2024年，鐳洋首次發射3U立方衛星「夜鷹號」，此後投入黑鳶系列衛星的開發與在軌驗證。隨著衛星任務的推進，鐳洋也持續累積太空應用經驗，並拓展天線與地面設備的應用場景。

黑鳶 衛星 太空

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