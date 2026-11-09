佳世達：資料中心建置放緩經濟仍成長 AI伺服器明年放量

佳世達科技董事長陳其宏今天表示，美國期中選舉民主黨勝出，雖然可能使AI資料中心建置放緩，卻不見得是壞事，因為很多關鍵零組件供應跟不上需求，像記憶體漲太多也依然缺料、缺工，正好讓供應鏈有喘息的機會，台灣經濟成長率仍會攀升。

佳世達指出，展望第4季，AI基建投資延續，代理式AI與實體AI需求升溫，AI伺服器與1.6T高速交換器於年底小量出貨，2027年逐步放量。

佳世達今天舉行線上法說會，陳其宏指出，美期中選舉民主黨主政的州過半，恐將嚴控AI資料中心建置，造成供需壓力，美股大跌，雖對台灣供應鏈多少有影響，但台灣在全球AI基礎建設、半導體產業有很高市占率，產業發展應不會回頭。

佳世達總經理柯淑芬則表示，AI伺服器今年底前小量出貨，明年第2季以後逐季放量，佳世達擅長的視覺、解決方案都將應用在AI，整合伺服器、交換器團隊，往L11伺服器機櫃努力。

柯淑芬說明，佳世達桃園廠提供旗下子公司建置產線，明年台灣整體產能增加25%；除智慧與網通事業明年可望成長，無人機、機器人新事業也將快速成長。

佳世達科技統計，第3季高附加價值事業單季營收突破新台幣300億元，創近4年新高；智慧方案事業受惠邊緣AI、AI服務及機器人自動化需求升溫，營收連續3季突破百億元。

柯淑芬表示，聚焦AI視覺與顯示、AI基礎設施、AI解決方案與智慧製造及AI醫療與健康照護4大AI業務範疇；AI基礎設施涵蓋AI伺服器、1.6T高速交換器、先進液冷與機櫃整合，打造可擴充的AI Rack-Scale整櫃解決方案；AI伺服器與1.6T高速交換器年底啟動小量出貨，預計2027年逐步放量，其中1.6T高速交換器將出貨北美資料中心。