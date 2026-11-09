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中華電推影視共榮鏈結國際 結合中華數位文創力挺內容產業打入海外

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信攜手優秀影視內容團隊，與投資作品主創團隊貴賓一同合影。文化部長李遠（中）親臨現場站台，與中華電信業務長暨執行副總林文智（左5）、個人家庭分公司總經理暨中華數位文創董事長胡學海（左4），以及文策院院長王敏惠（右5）等貴賓，共同於TCCF影視發布會展現影劇投資成果。中華電信／提供
中華電信攜手優秀影視內容團隊，與投資作品主創團隊貴賓一同合影。文化部長李遠（中）親臨現場站台，與中華電信業務長暨執行副總林文智（左5）、個人家庭分公司總經理暨中華數位文創董事長胡學海（左4），以及文策院院長王敏惠（右5）等貴賓，共同於TCCF影視發布會展現影劇投資成果。中華電信／提供

中華電信（2412）擴大影視內容投資，6日與中華數位文創攜手公布共十項投資案，以多元投資、跨國共製及國際合作，推動影視共榮，攜手內容產業夥伴打造完整影視生態系，鏈結國際。

中華電信長期支持台灣影視內容產業，連續五年贊助文化內容策進院主辦的「2026 TCCF 創意內容大會」，昨日在TCCF會場舉辦「中華電信影視共榮發布會」。文化部長李遠致詞表示，中華電信如同「金字塔」，本業蓬勃發展成為金字塔基底，還投資金字塔尖端，陪伴所有影視工作者前行，做出更好的作品。

中華電信業務長暨執行副總林文智表示，中華電信不只是平台經營者，也是推動內容產業長期發展的力量。未來將持續串聯資金、創作與國內外夥伴，整合集團資源與產業合作能量，協助台灣內容接軌國際市場。

為推動台灣原創IP發展，中華電信與中華數位文創持續布局具發展潛力的內容團隊，分別與大慕影藝及翰星文創展開股權合作。大慕影藝長期深耕台灣原創內容，推出《我們與惡的距離II》、《人選之人—造浪者》；翰星文創則擅長透過社群經營與群眾募資掌握市場需求，協助原創內容拓展商業價值。

中華電信公開多項投資計畫，展現多元投資布局成果。在戲劇方面，包含《鎗聲》、《我爸我媽，有時候還有阿嬤》、《引路人》等；電影方面有《東方鬼出歿－黑公寓》、《瘋子蝦夫Call of Lobster》以及《料理少年王者之路》，支持淺堤樂團《沈默的鉅作》亞洲巡演計畫。

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，近年投資影視內容在海外成果卓越，包含《化外之醫》、《八尺門的辯護人》、《紅衣小女孩》都成功打入海外市場，海外版權銷售成績斐然，更透過跨國合資與國際聯播的《東方鬼出歿－黑公寓》、《瘋子蝦夫Call of Lobster》，持續推動台灣作品走向國際。

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