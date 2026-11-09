數產署率8家業者展示衛星應用方案 跨域媒合拓商機

數發部數產署今天集結8家國內業者，展示智慧海洋、無人載具、韌性通訊及遠距醫療等創新方案，展現衛星結合人工智慧（AI）、5G及物聯網的跨域應用潛力。數產署表示，透過交流媒合會，加速衛星應用從技術驗證走向商業落地。

數產署發布新聞稿表示，今天於台南沙崙綠能科技示範場域舉辦「TAIWAN Satcom Summit 2026」，以國際鏈結、跨國實證、產業媒合及商業應用為核心，邀集日本、英國及國內衛星領域專家，交流國際產業趨勢與商業化經驗，並舉辦衛星應用產業交流媒合會。

數產署副署長陳怡君表示，隨著全球低軌衛星、非地面網路（NTN）及衛星數據應用快速發展，衛星服務正加速延伸至海事安全、防救災、物流運輸及產業韌性等多元領域。台灣既具備完整的資通訊產業供應鏈與跨域整合優勢，應把握衛星服務發展契機，將既有技術能量轉化為具市場價值的創新應用。

陳怡君指出，數產署持續透過國際合作、創新競賽、補助徵案及場域實證等機制，串聯產學研創新能量與產業需求，讓衛星應用從「技術做得出來」，進一步走向「場域用得起來、服務賣得出去」，拓展台灣衛星應用的國際市場機會。

數產署說，上午國際論壇邀請日本XGMF、日本富士通及英國Space South Central等國際產業組織與企業代表，分享全球衛星應用發展經驗。這次論壇除引進國際經驗，更著重探索與日英衛星應用產業生態系的合作契機，包括海事通訊、災害應變及衛星數據應用等跨國驗證方向，協助國內業者掌握國際市場需求。

數產署表示，下午衛星應用產業交流媒合會聚焦產業創新與跨域合作，集結衛星數位應用創新大賽獲獎隊伍等8家國內業者，呈現「智慧海洋、無人載具與移動場域」及「產業韌性與關鍵服務」兩大應用主題。

數產署指出，宇研共創、極御科技、水芯實驗室及伸波通訊展示無人機巡檢、海上安全定位及智慧冷鏈監控；中華電信、宏達電、博誠電子及坤安科技則分享韌性通訊、遠洋遠距醫療、災害應變及資安防護等創新方案，展現衛星結合AI、5G及物聯網的跨域應用潛力。

數產署表示，衛星應用發展不僅在於技術創新，更需串聯產業需求與應用場域，透過這次交流媒合，促進技術供應端與需求端對接，推動跨域合作與場域實證，加速衛星應用從技術驗證走向商業落地。

數產署強調，將持續扮演產業資源整合與國際合作推手，深化與國際衛星組織及產業網絡的交流，促進更多衛星應用服務落地驗證及商業合作，以國際鏈結拓展市場機會、產業媒合促進跨域共創、場域實證帶動應用擴散，逐步打造具國際競爭力的台灣衛星應用產業生態系。