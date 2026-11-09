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正崴：已投保火災險、無重大影響 待實際評估後將向保險公司申請理賠
正崴（2392）9日晚間公告表示，本公司位於新北市土城區中山路18號之廠辦於9日上午8點30分發生火警事故，本公司在第一時間已啟動安全應變機制，全面安全疏散廠內所有人員，同步即刻通報消防單位，消防隊已全力救災並於下午2點47分通報火勢熄滅。
正崴說，本公司一向重視工安管理，立即成立危機應變小組，配合現場指揮官搶救，無人員傷亡．起火原因目前尚待消防單位後續調查鑑定。
正崴指出，本公司已投保相關火災保險，經初步評估，對本公司財務及業務無重大影響，待本公司實際評估後，將向保險公司申請理賠。
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