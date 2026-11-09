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遠傳、文策院成立遠樂文創 已投資布局影視、音樂15案

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳（4904）電信攜手文策院、遠播文創共同成立的「遠樂文創」展現強勁動能，10個月內投資影視、音樂展演累計達15案，布局橫跨原創影視、音樂節、演唱會、音樂劇及沉浸式IP體驗，並積極推動國際合製，逐步建構涵蓋內容開發、資金投入、跨國合作與IP延伸的娛樂內容布局。

文化部、文策院共同主辦的亞洲年度內容產業盛會「2026 TCCF創意內容大會（Taiwan Creative Content Fest）」自11月6日至9日於台北南港展覽館二館登場，8日舉辦「文策院四大合資公司｜台流造浪年度成果發表會」，分享過去一年的投資成果與未來布局。

遠傳娛樂事業營運長暨遠樂文創總經理蔡俊榮表示，跨國合製是今年TCCF國際論壇的核心議題之一，將「本土原創國際化、國際IP在地化」也是遠傳持續努力的方向。透過遠傳friDay影音，遠傳將優質內容帶給本地觀眾，更藉由基金與合作夥伴，從內容投資源頭深入參與娛樂產業，支持台灣原創內容走向國際、拓展市場；另外，透過國際合製與跨國合作，把好的IP引進台灣，融入在地觀點、結合本土團隊，讓國際優質內容落地台灣，同時創造更多培育本土人才的機會。

遠樂文創指出，今年投資包含兩檔原創大型音樂IP，今年6月於華山舉辦的《ID.音樂節》，以「把自己還給自己」為主題，集結徐佳瑩、高爾宣OSN、理想混蛋、鳳小岳等14組音樂人，並攜手官方音樂夥伴Spotify打造全台首個「Spotify RADAR」音樂節專屬舞台，串聯Spotify全球新秀培育資源，為台灣新生代音樂人開拓更多曝光機會。

《HER VOICE－無所畏懼的女聲》則以台灣首場台韓跨世代女性音樂盛會為定位，強大陣容包含韓國女團i-dle（아이들）主唱薇娟(MIYEON)、實力派影歌雙棲的Apink隊長鄭恩地 JEONG EUNJI、金曲歌后艾怡良、嘻哈皇后Miss Ko葛仲珊及「潮流女聲」Karencici等五位傑出女歌手，透過跨國共演與限定合作內容，提升台灣音樂在國際流行市場的能見度。官方音樂夥伴Spotify更從線上暖場歌單、戶外LED到演出現場Spotify Cam全面串聯，打造完整音樂體驗，與遠傳攜手展現女性音樂人的多元聲音與創作力量，鼓勵女性勇敢發聲。

遠樂文創投資的台灣原創中文音樂劇《勸世三姊妹》，是首部受邀登上紐約外百老匯的台灣音樂劇作品，2024巡演創下台灣劇場界罕見首輪、首演回本的紀錄，堪稱近年最具代表性的台灣原創音樂劇。2026年第三度回歸巡演，在台北、台中、高雄共推出32場，逾5萬張門票於早鳥階段即完售，寫下本土原創音樂劇重要市場里程碑。

影視投資方面，除已落地的投資成果外，遠樂文創也同步布局下一階段的國際合作。其中，台版《我們的藍調時光》以韓國知名IP為基礎，攜手韓國娛樂巨頭CJ ENM推進國際合製，藉由成熟國際IP的在地轉譯與製作合作，累積台灣團隊跨國開發及製作經驗。本劇將於11月10日至11日在金馬影展搶先放映前兩集，總製作人柴智屏、導演林子平、以及演員周渝民、張鈞甯、安心亞、郭泓志等主創團隊都將出席映後活動，與觀眾分享作品。全球最大OTT平台Netflix也預定12月3日上架播出本劇。

遠樂文創投資的《粽邪4：坤蒂拉娜》延續台灣原創恐怖IP《粽邪》系列，由《96分鐘》監製鄒介中、《粽邪》系列導演廖士涵率領原班主創團隊打造，集結許安植、陳雪甄、陳博正、李康生等台灣演員，並加入印尼演員共同演出。本片於8月底在台上映，迄今票房已突破8,100萬台幣，並於印尼、馬來西亞、柬埔寨等地區上映中。電影從台灣民俗「送肉粽」延伸至印尼女鬼傳說，將台灣民俗信仰與印尼在地傳說相結合，深入印尼取景並攜手當地製作團隊及演員共同參與，透過台印合製與在地文化元素的融合，充分實現遠樂文創推進台灣原創IP、拓展國際市場的願景。

此外，遠傳與遠樂文創共同主辦的「2026《與幾米頭碰頭》全境式沉浸互動展」將於12月24日在華山登場，不僅是幾米特展睽違15年重返華山，更是幾米作品首度以全境式沉浸形式呈現，以五面投影、三面互動與聲光設計，打造沉浸空間，並串聯《頭碰頭說說話》、《向左走．向右走》及《月亮忘記了》三部作品，期望本次展覽成為將原創繪本轉化為全球文化品牌IP的指標。此外，展覽同步在華山設置主題快閃店，集結超過300種商品與繪本，將內容從繪本、數位沉浸體驗進一步延伸至商品與實體零售，擴大IP衍生效益。

遠樂文創強調，致力於台灣本土內容的產製與推廣，聚焦影視及音樂展演活動，並積極尋找電影、戲劇、演唱會及具IP發展潛力的娛樂內容，同時推動國際合製與合作。未來將持續透過資金投入、策略合作與資源整合，支持具市場潛力的台灣原創內容，串連國際合作夥伴，提升台灣內容在全球市場的競爭力與能見度。

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