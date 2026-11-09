業成：高功率雷射封裝產線最快明年第2季底放量

業成GIS-KY董事長周賢穎今天表示，因記憶體等材料價格上漲造成虧損，但公司積極轉型半導體光學產業，投入委外光通訊與高功率雷射封裝業務，高功率雷射封裝產線預計11至12月小量生產，明年第2季底至第3季放量，初期生產先為1、2家客戶代工，未來再逐步增加客戶。

業成今天舉行法人說明會，周賢穎指出，雷射封裝將先聚焦300mW以上高功率產品。另外，業成也同步開發光纖陣列單元（FAU）相關被動光學元件，初期將以光纖固定座（Fiber Holder）、超穎透鏡（Metalens）等零組件為主，後續視發展情況，再評估向完整模組延伸。

業成董事會今年以來已核准新台幣約80億元資本支出，其中40至50億元投入雷射封裝，約1/3投入台灣廠，其餘供應越南新廠。

業成統計，第3季營收144.56億元，季增37.6%、年減10.5%，稅後淨損7.25億元，每股虧損2.17元；前3季營收410.36億元，年減18.5%，稅後淨損19.82億元，年減1478.9%，每股虧損5.93元。

業成財務長林原平指出，前3季平板電腦觸控顯示模組占營收40%、筆電觸控顯示模組占28%、指紋辨識模組13%、其他19%。

林原平表示，雖然觸控產品仍占多數，但已積極轉型，除手持式裝置（Portable Device）鎖定擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、光導波抬頭顯示器（WaveGuide HUD）之外，也跨入委外光通訊與高功率雷射封裝業務（Laser OSAT），聚焦連續波雷射COC、垂直共振腔面射型雷射（VCSEL VOD），初期將推出300至400mW高功率連續波雷射（CW Laser）相關產品。