快訊

當沖客操作失利？ 景碩爆違約交割2,098萬元

恐被嚴格監督或辭職？黃仁勳婚外情面臨輝達董事會調查 外媒推演5結局

易遊網遭駭「逾69萬人個資流出」 業者：已主動通知受影響消費者

聽新聞
0:00 / 0:00

業成：高功率雷射封裝產線最快明年第2季底放量

中央社／ 台北9日電

業成GIS-KY董事長周賢穎今天表示，因記憶體等材料價格上漲造成虧損，但公司積極轉型半導體光學產業，投入委外光通訊與高功率雷射封裝業務，高功率雷射封裝產線預計11至12月小量生產，明年第2季底至第3季放量，初期生產先為1、2家客戶代工，未來再逐步增加客戶。

業成今天舉行法人說明會，周賢穎指出，雷射封裝將先聚焦300mW以上高功率產品。另外，業成也同步開發光纖陣列單元（FAU）相關被動光學元件，初期將以光纖固定座（Fiber Holder）、超穎透鏡（Metalens）等零組件為主，後續視發展情況，再評估向完整模組延伸。

業成董事會今年以來已核准新台幣約80億元資本支出，其中40至50億元投入雷射封裝，約1/3投入台灣廠，其餘供應越南新廠。

業成統計，第3季營收144.56億元，季增37.6%、年減10.5%，稅後淨損7.25億元，每股虧損2.17元；前3季營收410.36億元，年減18.5%，稅後淨損19.82億元，年減1478.9%，每股虧損5.93元。

業成財務長林原平指出，前3季平板電腦觸控顯示模組占營收40%、筆電觸控顯示模組占28%、指紋辨識模組13%、其他19%。

林原平表示，雖然觸控產品仍占多數，但已積極轉型，除手持式裝置（Portable Device）鎖定擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、光導波抬頭顯示器（WaveGuide HUD）之外，也跨入委外光通訊與高功率雷射封裝業務（Laser OSAT），聚焦連續波雷射COC、垂直共振腔面射型雷射（VCSEL VOD），初期將推出300至400mW高功率連續波雷射（CW Laser）相關產品。

光纖 GIS-KY 半導體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國慶法說會／產業供過於求格局延續 明年上半年部分CCL材料拚量產

佳世達法說會／AI伺服器、1.6T交換器年底小量出貨 明年第2季起放量

正文財報／第3季每股盈餘0.25元 較上季轉虧為盈

騰輝財報／前三季獲利8.5億元創歷史新高、賺逾一股本 EPS 10.97元

相關新聞

正崴：已投保火災險、無重大影響 待實際評估後將向保險公司申請理賠

正崴（2392）9日晚間公告表示，本公司位於新北市土城區中山路18號之廠辦於9日上午8點30分發生火警事故，本公司在第一時間已啟動安全應變機制，全面安全疏散廠內所有人員，同步即刻通報消防單位，消防隊已全力救災並於下午2點47分通報火勢熄滅。

Penguin出售Cree LED給私募股權 集邦：牽動全球照明鏈格局

全球第5大照明LED廠Cree LED二度易主。Penguin Solutions於4日公告，已與私募股權公司Transom Capital Group（Transom）簽署協議，將以全現金出售旗下Cree LED業務，預計2027年第1季完成交割。

Google在台灣推Gemini中文版購物功能 以日常對話獲得商品推薦和比價

Google Gemini團隊9日在官方部落格宣布，在台灣推出全新的Gemini 中文版購物功能，協助處理各種購物難題。無論是想趁年末購物季為好友挑選貼心禮物、比較各款智慧手錶來準備馬拉松訓練，或是為即將到來的周末小旅行尋找合適的登機箱，只需像跟朋友聊天一樣描述需求，就能獲得詳盡、精準且值得信賴的購物資訊。

TEL台灣 科技志工陪伴學童動手玩科學

全球知名半導體製造設備商TEL台灣長期投入科學教育推廣及人才培育，響應國家科學及技術委員會主辦的「2026台灣科普環島列車」，並認養主題車廂，透過一系列兼具趣味與教育意義的互動實驗課程，將科學知識帶給全台學童。今年科普列車活動以「車門一開，未來展開」為主題，串聯全台城市與教育資源，藉由列車上的體驗課程與科學實作活動，讓學童有機會近距離接觸科學知識，在探索中感受科技的魅力。

投資太空！台灣 TASTI 2026登場 賴總統：結合半導體、電子通訊、機械

台灣太空國際年會暨太空產業博覽會（TASTI 2026）在大台南會展中心登場，博覽會8日率先展開並開放民眾參觀，大會9日正式舉辦開幕式 。賴清德總統在開幕典禮致詞表示，台灣將持續深化太空科技自主能力，結合半導體、電子、通訊與精密製造優勢，積極拓展國際合作，與全球夥伴共同打造可信賴、更具韌性的太空產業生態系。

Gemini中文版購物功能登台 對話式AI重塑網購行為

Google持續拓展人工智慧（AI）實際應用，今天宣布AI助理Gemini在台灣推出中文版購物功能。使用者透過日常口語對...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。