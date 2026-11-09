Penguin出售Cree LED給私募股權 集邦：牽動全球照明鏈格局

Google Gemini團隊9日在官方部落格宣布，在台灣推出全新的Gemini 中文版購物功能，協助處理各種購物難題。無論是想趁年末購物季為好友挑選貼心禮物、比較各款智慧手錶來準備馬拉松訓練，或是為即將到來的周末小旅行尋找合適的登機箱，只需像跟朋友聊天一樣描述需求，就能獲得詳盡、精準且值得信賴的購物資訊。

2026-11-09 15:27