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Penguin出售Cree LED給私募股權 集邦：牽動全球照明鏈格局
全球第5大照明LED廠Cree LED二度易主。Penguin Solutions於4日公告，已與私募股權公司Transom Capital Group（Transom）簽署協議，將以全現金出售旗下Cree LED業務，預計2027年第1季完成交割。
市場研調機構集邦科技（TrendForce）分析，Cree LED此次易主後將轉為獨立營運的元件廠。管理資源若重新集中於LED核心，有望強化光效與成本優勢，並拓展植物照明等高附加價值利基市場。
作為推動LED進入通用照明的指標廠，Cree LED最早由Cree, Inc.（現Wolfspeed）售予SMART（現Penguin），如今再度轉手。TrendForce指出，Transom擅長企業分拆與營運整合，但接手後的定價策略與研發規劃仍待觀察。
從市場版圖來看，Cree LED全球地位依然穩固。TrendForce數據顯示，其2025年照明LED營收近2億美元，市占率約5%，排名全球第5；隨著三星LED逐步退出市場，Cree LED市占率有望進一步攀升。
TrendForce表示，Cree LED是通用照明領域少數具備完整專利布局的廠商。2026年前3季照明應用營收占比達81%，受惠產品組合優化與成本控管，目前已實現現金流轉正，營業利潤率穩步改善，為此次出售奠定基礎。
值得關注的是，Lumileds也在2026年8月獲私募股權公司Gallant Capital資金支持。業界分析，國際照明LED大廠相繼引進私募資本，反映成熟市場下的資本重組潮，後續整合將牽動全球供應鏈競爭格局。
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