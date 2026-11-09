來頡：供應鏈產能緊成本升 擬增供應商與客戶議價

電源管理晶片廠來頡今天表示，2027年供應鏈成本上升已不可避免，成熟製程和後段封測產能供應也趨緊，將提前與供應商討論未來產能需求，並透過集中投產、增加供應商，以及與客戶協商價格調整因應。

來頡今天召開線上法人說明會，因上游產能吃緊，晶圓代工與封測成本增加，來頡第3季毛利率44%，較第2季下滑2個百分點，稅後淨利新台幣4742萬元，季減14%，每股純益1.1元；累計前3季稅後淨利1.52億元，每股純益3.51元。

來頡指出，內部認為2027年成本上升是不可避免的問題，隨著成熟製程及封測產能供應趨緊，公司同時要面對確保產能的挑戰。除已提前與晶圓、封測廠討論未來產能需求，並透過集中投產、排程優化，提高生產效率，還將增加供應商來源，降低對單一供應商的依賴。

來頡表示，針對需求量大、產品生命週期較長的原料，將優先檢視生產交期及生產成本，透過提前生產、改善良率及生產區域調整，以降低單位製造成本。此外，來頡將拓展符合技術及品質要求的供應商，增加產能，同時有助於降低加工成本。

面對成本上升，來頡指出，將視產品市場供需競爭情況及成本變化，與客戶協商價格調整，除售價，也會檢視訂單數量、交期及交易條件，減少小批量生產及急單增加的額外成本。

來頡表示，當產能有限時，將綜合考量客戶需求、產品獲利及彼此長期合作的關係，讓產能配置更有效率，中長期會持續提高附加價值產品比重，透過產品組合改善，降低成熟產品價格競爭及製造成本上升對毛利的影響。

對於WiFi市場狀況，來頡指出，受記憶體成本升高以及消費者換機需求等因素影響，部分家用路由器平台WiFi 7放量時程較原先預期保守，目前WiFi 6及WiFi6E仍是市場主流，預期記憶體供應與成本仍是影響終端設備導入時程的重要因素。

來頡表示，WiFi 7依然是下階段重要的升級方向，預期2027年隨著記憶體供應逐步改善，加上在路由器市場滲透率持續提升，WiFi 7產品有機會放量，將是未來成長主要動能。