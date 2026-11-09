威剛攜手北市府復育大溝溪 結合員工、社區守護生物多樣性

記憶體模組大廠威剛（3260）攜手台北市政府工務局水利工程處，推動大溝溪生態治水園區生物多樣性保育與棲地復育計畫，雙方已於6日簽署合作備忘錄（MOU）。未來將結合專業生態團隊，進行物種調查、外來入侵種移除及棲地改善，並邀請員工與社區居民參與，建立長期保育合作機制。

威剛9日表示，公司除推動減碳與能源轉型，也積極參考自然相關財務揭露工作小組（TNFD）架構，將永續關注範圍延伸至生物多樣性與自然資本。位於台北市內湖區的大溝溪生態治水園區，兼具防洪調節、生態保育及民眾休憩功能，這次合作將透過系統性調查與長期監測，累積可追蹤、可衡量的保育成果。

計畫將分階段調查兩棲爬蟲類、蝴蝶及植被，並移除福壽螺等外來入侵種，推動原生植物蜜源廊道營造、水域棲地改善及既有樹木健康管理。後續也將持續追蹤物種變化、植栽存活與棲地改善情形，作為調整復育措施的依據，在維持園區防洪功能的前提下，建立長期棲地管理模式。

為讓保育行動走入社區，威剛規劃結合員工志工、在地里民及社區團體，參與環境教育與生態保育。未來將透過「大溝溪生態手札」，介紹在地特色物種與外來入侵種，鼓勵民眾進行物種觀察、影像紀錄及公民監測，讓居民更了解身邊的自然環境，也能共同追蹤園區生態變化。

威剛表示，期盼透過政府、企業、專業生態團隊與在地社區持續合作，探索符合「其他有效保育措施之區域（OECM）」精神的管理模式，為都市生物多樣性創造長期價值，朝自然正向（Nature Positive）願景邁進。