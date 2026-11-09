台達電參與COP 31周邊會議 分享微電網如何協助電氣化推進

第31屆《聯合國氣候變化綱要公約》締約國大會（COP31）9日於土耳其安塔利亞（Antalya）展開，台達電（2308）將於官方周邊會議中分享智慧微電網如何協助電氣化推進。

10月底舉辦的聯合國生物多樣性公約締約國會議（CBD COP17）上，台達電也與國際自然保育聯盟（IUCN）合作，發表全球首例將「物種威脅減少與復育指標」（STAR）應用在珊瑚復育與保育評估。在氣候減緩與調適議題上，台達電持續深化國際參與及合作，以科技解方與生態復育行動回應氣候挑戰。

台達基金會副董事長郭珊珊表示，「面對全球電氣化趨勢與AI用電需求攀升，台達電持續發揮核心技術優勢，以微電網與智慧能源管理提升能源效率及韌性，加速電氣化發展，並協助AI資料中心擴大使用潔淨能源。今年是台達55周年，我們以『越智慧、越永續』為主軸參與國際氣候峰會，除了在COP31由EMEA主管和基金會同仁在官方邊會及法國館與國際意見領袖交流，也在CBD COP17分享珊瑚復育經驗與成果，期望以創新科技串聯氣候夥伴，一起前行共好」。

在COP31期間，台達將第九度在藍區舉辦官方周邊會議，與英國再生能源協會（REA）、德國聯邦環保基金會（DBU）共同交流微電網應用。台達也分享將微電網導入原住民社區，強化防災韌性，並落實自身減碳承諾，2025年台達全球再生電力使用率已達91%，並於32個國家達成RE100目標。

台達基金會執行長張楊乾表示，台達電結合科技推動珊瑚復育與保種，目標2030年保存太平洋一半以上珊瑚物種。今年攜手國際自然保育聯盟（IUCN），領先全球將國際復育STAR指標應用於台達復育珊瑚海域，科學量化物種生存威脅，讓珊瑚保育成果更具公信力。

從生物多樣性保育到電氣化目標，如何運用科學研究與科技創新回應全球環境挑戰，是聯合國關注的重要議題。台達電期望攜手國際社會，共同應對氣候變遷與生物多樣性流失的挑戰。