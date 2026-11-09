Penguin Solutions出售Cree LED給私募股權公司 照明LED供應鏈受關注

Penguin Solutions日前公告，已與私募股權公司Transom Capital Group (Transom) 簽署最終協議，出售Cree LED業務。TrendForce分析，作為最早推動LED進入通用照明領域的廠商之一，Cree LED此次易主後，管理資源有望更集中於LED核心業務，未來產品策略預計持續圍繞照明應用，強化光效、成本競爭力及產品解決方案，並拓展植物照明等高附加價值利基市場。

另一方面，Transom擅長企業分拆與複雜情境下的運營整合，但其接手後的整合方式、定價策略及長期研發規劃仍有待觀察。

此次出售為全現金交易，金額尚未披露，預計2027年第1季完成，仍須滿足慣例成交條件。TrendForce表示，Cree LED將成為獨立運營的LED元件公司，繼由Cree, Inc. (現為Wolfspeed)售予SMART Global Holdings (現為Penguin) 後再度易主。

據TrendForce《2026全球LED照明市場趨勢–數據資料庫與廠商策略–2H26》報告，Cree LED在全球照明LED市場占有重要地位，其2025年照明LED營收近2億美元，市占率約5%，排名提升至全球第五。隨著Samsung LED退出市場，Cree LED市占有望進一步提升。

TrendForce表示，Cree LED是通用照明LED領域少數具備完整專利布局的廠商，主營高效LED晶片與高性能LED元件產品，涵蓋中大功率通用照明、便攜式照明、植物照明及特殊照明等應用。近年來持續優化產品組合，擴大照明市場覆蓋範圍，同時布局戶外顯示等應用。2026年前三季，其照明應用營收占比達81%，為主要營收來源。隨著產品組合優化及成本效益，已實現現金流轉正，帶動營業利潤率穩步改善，成為此次業務出售前的重要經營基礎。

值得關注的是，2026年8月，Lumileds亦獲得私募股權公司Gallant Capital的資金支持。隨著Cree LED與Lumileds相繼出現私募資本介入，國際主要照明LED元件廠商的資本結構與經營策略調整備受關注，其後續的發展將持續影響全球照明LED供應鏈競爭格局。