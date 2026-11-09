快訊

9度性侵國小男童還生子！女老師不滿被判17年半 上訴現身高院開庭

把京華城土地視為孩子！沈慶京不解陳情變行賄 律師安慰：檢察官壞壞

黃仁勳認外遇！彭博：輝達曾問是否切斷黃樂公司生意 美政府回3個字

聽新聞
0:00 / 0:00

Google在台灣推Gemini中文版購物功能 以日常對話獲得商品推薦和比價

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Gemini在台灣推出中文版購物功能。 路透
Gemini在台灣推出中文版購物功能。 路透

Google Gemini團隊9日在官方部落格宣布，在台灣推出全新的Gemini 中文購物功能，協助處理各種購物難題。無論是想趁年末購物季為好友挑選貼心禮物、比較各款智慧手錶來準備馬拉松訓練，或是為即將到來的周末小旅行尋找合適的登機箱，只需像跟朋友聊天一樣描述需求，就能獲得詳盡、精準且值得信賴的購物資訊。

Google正力拚將AI摘要、AI代理導入線上購物。過去購物需要用戶自己統整各方資訊；現在，從發想靈感到瀏覽商品，都能在Gemini對話中一次完成。用戶提出需求，Gemini會自動彙整出一份圖文並茂的回覆，將價格、評價、庫存及購買管道等用戶在意的細節羅列出來，幫助用戶快速且充滿信心地做出決定。

用戶可以根據需求，由Gemini量身打造專屬的購物建議。例如「我想買一台適合台北套房的除濕機，預算 8,000 元台幣以內，重視省電與安靜，請推薦3到5款並整理規格、價格與評價比較表」，Gemini 會直接產生帶有商品圖片與購買連結的輪播圖卡，整理規格比較表，節省用戶的搜尋時間。

Google指出，這項全新購物功能的背後，來自Google購物圖譜（Shopping Graph）技術支援。這個資料庫包含超過500億筆商品清單，每小時更新高達20億筆資料。

Google 購物 中文

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

百貨週年慶不只拚折扣！全台十大送禮熱門商場揭曉 這間開幕半年就奪冠

Coupang酷澎1111狂購祭7折起再抽11萬元酷澎幣　引進獨家貓咪禮盒「火箭速配」寵愛毛孩

Coupang酷澎雙11狂購祭天天下單抽好禮　WOW會員再抽史上最高111,111元酷澎幣

台新Richart卡權益加碼！「玩旅刷」、「大筆刷」回饋升級6%

相關新聞

Google在台灣推Gemini中文版購物功能 以日常對話獲得商品推薦和比價

Google Gemini團隊9日在官方部落格宣布，在台灣推出全新的Gemini 中文版購物功能，協助處理各種購物難題。無論是想趁年末購物季為好友挑選貼心禮物、比較各款智慧手錶來準備馬拉松訓練，或是為即將到來的周末小旅行尋找合適的登機箱，只需像跟朋友聊天一樣描述需求，就能獲得詳盡、精準且值得信賴的購物資訊。

TEL台灣 科技志工陪伴學童動手玩科學

全球知名半導體製造設備商TEL台灣長期投入科學教育推廣及人才培育，響應國家科學及技術委員會主辦的「2026台灣科普環島列車」，並認養主題車廂，透過一系列兼具趣味與教育意義的互動實驗課程，將科學知識帶給全台學童。今年科普列車活動以「車門一開，未來展開」為主題，串聯全台城市與教育資源，藉由列車上的體驗課程與科學實作活動，讓學童有機會近距離接觸科學知識，在探索中感受科技的魅力。

投資太空！台灣 TASTI 2026登場 賴總統：結合半導體、電子通訊、機械

台灣太空國際年會暨太空產業博覽會（TASTI 2026）在大台南會展中心登場，博覽會8日率先展開並開放民眾參觀，大會9日正式舉辦開幕式 。賴清德總統在開幕典禮致詞表示，台灣將持續深化太空科技自主能力，結合半導體、電子、通訊與精密製造優勢，積極拓展國際合作，與全球夥伴共同打造可信賴、更具韌性的太空產業生態系。

Gemini中文版購物功能登台 對話式AI重塑網購行為

Google持續拓展人工智慧（AI）實際應用，今天宣布AI助理Gemini在台灣推出中文版購物功能。使用者透過日常口語對...

正崴土城廠辦火警 無人員傷亡將盤點財務損失

正崴土城廠辦今天上午發生火警，正崴表示，第一時間已啟動安全應變機制，初步盤點無人員傷亡

力挺「台灣製造」衛星、火箭 賴總統：挹注710億元帶動產業鏈

賴清德總統9日出席「TASTI 2026台灣太空國際年會」開幕式。他表示，政府積極推動「第三期國家太空科技發展長程計畫」，總經費710億元，執行期程延長到2031年。政府支持國內團隊自主研製衛星與火箭，並建置所需的測試及發射設施，帶動更多本土廠商參與太空產業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。