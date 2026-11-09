Google在台灣推Gemini中文版購物功能 以日常對話獲得商品推薦和比價

Google Gemini團隊9日在官方部落格宣布，在台灣推出全新的Gemini 中文版購物功能，協助處理各種購物難題。無論是想趁年末購物季為好友挑選貼心禮物、比較各款智慧手錶來準備馬拉松訓練，或是為即將到來的周末小旅行尋找合適的登機箱，只需像跟朋友聊天一樣描述需求，就能獲得詳盡、精準且值得信賴的購物資訊。

Google正力拚將AI摘要、AI代理導入線上購物。過去購物需要用戶自己統整各方資訊；現在，從發想靈感到瀏覽商品，都能在Gemini對話中一次完成。用戶提出需求，Gemini會自動彙整出一份圖文並茂的回覆，將價格、評價、庫存及購買管道等用戶在意的細節羅列出來，幫助用戶快速且充滿信心地做出決定。

用戶可以根據需求，由Gemini量身打造專屬的購物建議。例如「我想買一台適合台北套房的除濕機，預算 8,000 元台幣以內，重視省電與安靜，請推薦3到5款並整理規格、價格與評價比較表」，Gemini 會直接產生帶有商品圖片與購買連結的輪播圖卡，整理規格比較表，節省用戶的搜尋時間。

Google指出，這項全新購物功能的背後，來自Google購物圖譜（Shopping Graph）技術支援。這個資料庫包含超過500億筆商品清單，每小時更新高達20億筆資料。