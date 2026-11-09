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TEL台灣 科技志工陪伴學童動手玩科學

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
TEL台灣響應2026台灣科普環島列車，與學童一同動手玩科學。圖／TEL台灣提供
TEL台灣響應2026台灣科普環島列車，與學童一同動手玩科學。圖／TEL台灣提供

全球知名半導體製造設備商TEL台灣長期投入科學教育推廣及人才培育，響應國家科學及技術委員會主辦的「2026台灣科普環島列車」，並認養主題車廂，透過一系列兼具趣味與教育意義的互動實驗課程，將科學知識帶給全台學童。今年科普列車活動以「車門一開，未來展開」為主題，串聯全台城市與教育資源，藉由列車上的體驗課程與科學實作活動，讓學童有機會近距離接觸科學知識，在探索中感受科技的魅力。

這次科普列車活動打造8節「移動實驗室」主題車廂，並有多家夥伴響應參與。此次TEL台灣認養其中一節主題車廂，並由來自各部門的員工組成科普志工團隊，親自擔任關主帶領學童進行科普活動。TEL台灣以「動手做科學」為核心理念，結合光學、力學、能源、資訊安全等多元主題，設計適合國小至國中學生參與的實驗活動。透過「旋轉吧！」體驗陀螺旋轉與角動量原理、「光影設計師」探索凸透鏡成像與光的三原色、「能量變變變！發電大挑戰」了解機械能與電能轉換，以及「貼紙變色魔法師」認識溫度變化與熱傳導現象，將抽象的科學知識轉化為生動有趣的學習體驗。

此外，因應數位時代趨勢，TEL台灣也將資訊安全教育融入車廂活動，透過「資訊安全小特務」關卡，引導學童辨識可疑網址、建立密碼安全觀念，並學習在面對網路資訊時保持判斷與查證能力，培養數位時代不可或缺的資訊素養。

在一連四天的活動中，現場氣氛熱絡，許多學童透過親自操作與互動挑戰，在歡笑聲中學習科學原理，多所參與學校教師也對TEL台灣設計的實驗及教學方式給予高度肯定。屏東縣振興國小主任表示：「學校長期推動能源教育，希望讓學生更加了解能源利用與節能減碳等相關議題。這次TEL台灣規劃的活動與能源教育主題相當契合，讓抽象的科學概念變得更容易理解，很高興進了這節車廂！」國立台南大學附屬啟聰學校的教師也分享：「許多科普知識對於特教學生而言較不容易透過單純講解理解，但TEL台灣設計的科普活動除了關主現場解說外，也搭配紙本教材，讓學生能透過視覺化教學加深印象，整體學習效果相當良好！」

TEL台灣表示，科技創新源自源源不絕的好奇心與探索精神，而人才培育更是產業永續發展的重要基石。身為深耕台灣的企業，TEL台灣長期投入科學教育推廣及人才培育，希望與科普列車活動一同「Deliver Dreams Together」，讓更多學童有機會接觸科學，啟發他們對科技探索的夢想，培養觀察、思考與解決問題的能力，進一步激發對科技領域的興趣與未來創新的無限可能。

學童化身「貼紙變色魔法師」，與TEL台灣科普志工探索熱傳導的奧秘。圖／TEL台灣提供
學童化身「貼紙變色魔法師」，與TEL台灣科普志工探索熱傳導的奧秘。圖／TEL台灣提供

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