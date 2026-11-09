投資太空！台灣 TASTI 2026登場 賴總統：結合半導體、電子通訊、機械

台灣太空國際年會暨太空產業博覽會（TASTI 2026）在大台南會展中心登場，博覽會8日率先展開並開放民眾參觀，大會9日正式舉辦開幕式 。賴清德總統在開幕典禮致詞表示，台灣將持續深化太空科技自主能力，結合半導體、電子、通訊與精密製造優勢，積極拓展國際合作，與全球夥伴共同打造可信賴、更具韌性的太空產業生態系。

國家太空中心表示，TASTI為台灣兩年一度規模最大的重要國際太空交流平台，匯聚國際太空機構、研究單位、企業及新創團隊；今年以「太空信任、在地韌性」為主題，呼應全球太空科技快速發展，以及各國對關鍵基礎設施安全、通訊備援、供應鏈韌性與太空永續發展的重視；主題議程及多元展覽活動涵蓋衛星科技、次世代通訊、太空產業應用、國際合作與太空韌性等領域，促進國際科研、政策與產業交流，拓展台灣太空產業的國際合作機會。

賴總統表示，台灣一步步累積太空自主能力，科研成果加上半導體、資通訊等長期累積的實力，為台灣太空產業奠基，他就職時將「競逐太空、探索海洋」列入國家的發展方向，在國安會成立「太空暨科技發展委員會」，整合各部會資源，協調政策規劃與執行，並進一步研擬國家太空戰略，讓各項建設與研發工作相互配合，持續推進，此外也通過第三期國家太空科技發展長程計畫修正案提升預算；政府也已經核定在台南沙崙建立火箭研發組裝基地，並在屏東九棚建置國家發射場，朝自主發射衛星的目標穩健前進，「投資太空，就是投資我們的未來」。

國科會主委吳誠文表示，國科會努力協助跨部會資源發揮優勢，打造新興應用，目前產業競爭已經從零組件延伸到系統整合，串聯上下游供應鏈促進交流與世界鏈結成為重要課題，透過活動讓國內產官學研單位取全球太空社群建立實質連結，也讓民眾認識太空科技。

TASA主任吳宗信在報告議程時表示，TASTI 2026以太空科技、產業及太空事務3大面向出發，規畫28主題、74場次議程、邀請211位國內外講者，場次與人數都較上一屆大幅增加，這些數字不僅代表規模成長，更反映出台灣太空產業社群蓬勃發展的動能，太空產業也能成為台灣下一個重要的戰略產業，未來將致力持續提升台灣在全球太空經濟中的參與程度與影響力，並持續擴大全球合作網絡，建立值得信賴的國際夥伴關係，創造共享繁榮的發展機會。

TASTI 2026由國家太空中心（TASA）及台南市政府共同主辦，並由環境部、內政部、中央氣象署及 Clarivate、台灣雲協、EE Times Taiwan、KEYSIGHT、台灣太空產業發展協會等單位共同協辦；並與第15屆奈米衛星會議（NSAT+）及第9屆亞洲大洋洲太空天氣聯盟（AOSWA）共同舉行，打造涵蓋科學研究、技術創新、產業應用及國際合作的一站式太空交流平台；計有32國來自全球的太空機構、學研單位及產業代表共同探討太空科技發展與韌性建構，逾3,500人次報名參與，並集結超過80家參展單位。

今日上午的開幕式由賴總統、國科會主委吳誠文、台南市長黃偉哲、屏東縣長周春米、國發會主委葉俊顯、經濟部長龔明鑫、環境部次長謝燕儒、AOSWA主席暨交通部中央氣象署署長呂國臣、NSAT+主席中須賀真一、TASA主任吳宗信共同蒞臨。

美國在台協會高雄分處代理處長Harry Thompson、英國在台辦事處代表Ruth Bradley-Jones、法國在台協會主任Frédéric Laplanche、德國經濟辦事處首席代表暨執行董事Eva Langerbeck、印度台北協會處長Ninad Deshpande等國際貴賓出席盛會；這屆贊助夥伴緯創資通事業群副總經理吳崇榮、COMSPOC Corp. CEO, Paul Graziani、中華電信董事長簡志誠等也都蒞臨盛會，展現台灣與國際太空社群及產業夥伴持續深化合作的共同願景。

TASTI 2026有賴贊助合作夥伴的參與才能順利舉行，包括：緯創資通、中華電信、COMSPOC Corporation、益材科技、貿聯國際、鴻海精密、凌群電腦、Vantor Inc.、稜研科技、台灣羅德史瓦茲、仁寶電腦、神盾衛星、莘茂複合材料、互動國際數位、連昇科技、Northrop Grumman Corporation Taiwan、原相科技、敦陽科技、台灣產物保險、ispace Inc.、Loft Orbital、Exolaunch GmbH、東台精機、互宇向量、耀登科技、鑽全實業、直得科技、EnduroSat、吉康科技、HEX 20、Marble Imaging GmbH、Muon Space、華泰電子、智探太空、攸泰科技。